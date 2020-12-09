ديارٌ ترفض شوارعها..

كتبت: سنابل عمر

ما برح الاحتلال يمارس جبروته وغطرسته على فلسطين وخاصة القدس، فقد غير بملامحها وتاريخها وأخذ يخطو في سبيل النيل من تراثها لتهويد طابعها وتطويعه لنزعته اليهودية ومثال ذلك تسمية شوارع القدس خاصة بأسماء عبرية كرهاً وطوعاً، والتي تحمل بداخلها دلالات تنم عن الطابع اليهودي في سبيل تغير أصول المدينة. وفي هذا الأمر المشين إجبار للسكانعلى استخدام هذه المسميات وتعايشهم مع الواقع الذي فرض عليهم بالإكراه .

فعبرنة الشوارع تعني استبدال الأسماء الأصيلة العربية لأخرى يهودية وذلك لمواصلة المشاريع الاستيطانية من تهويد للقدس ومعالمها ومسح طابعها بخلق التوترات غير الضرورية وفي هذا إحلال لثقافة معبرنة جديدة بدل الأصلية الموجودة.

وبالرغم من معرفة الاحتلال لدلالات أسماء الشوارع المقدسية وحملها مضامين تخص الشهداء أو الأحداث الماضية التاريخية إلا أنهم خلعوا تلك الأسماء واستبدلوها بأسماء عبرانية من خلال موافقة بلدية الاحتلال على هذا البند في محاولة لتهويد القدس وشوارعها.

كما ويتم فرض هذه المسميات في الوثائق الرسمية والحكومية والهويات وحتى في برامج الخرائط الإرشادية للمواقع وذلك لفرضها على السكان المقدسيين دون وعي مما يؤدي للتأثير عليهم بشكل غير إرادي في التعامل مع هذه المسميات على أنها مسلمات أو اسم الشارع بالأصلي . وفي هذا الأمر تأثير على الوعي للزوار السائحين في القدس المتعاملين مع أسماء الشوارع بالأسماء العبرانية دون معرفة العبرنة الحاصلة للاسم الأصل.

ومن الملفت حقاً أن الاسم الأصلي لبعض أسماء الشوارع المعبرنة بات غير معروف حتى للسكان أنفسهم من الجيل الشاب وفي هذا تأثير خطير على إدراكهم للتاريخ والتراث الجغرافي في بلادهم. كعدم معرفتهم باسم شارع طريق سليمان القانوني، ومعرفتهم لاسمه المعبرن والمعروف بشارع المظلين، وكذلك شارع الزهور وهو الواقع وسط السور الشمالي لمدينة القدس والمعروف بشارع هيرودوت باللغة العبرية. فهل نحن في القدس؟

والسؤال المركزي هنا هل نجح التهويد للقدس؟

فهذا الأمر ما هو إلا استعمال الاحتلال لأسلوب غسيل الأدمغة البشرية لهؤلاء السكانالذين سيتعاملون مع هذه الأسماء المعبرنة بشكل دائم على أنها أمر طبيعي، وبالتالي تطبيق المشروع الخفي أو المبطن من استعمال هذه الأسماء وهو تهويد البلاد. وذلك يتم باقتلاع الجذر للاسم الأصلي العربي بالتسمية المعبرنة للشوارع واستخدام أسماء شخصيات عسكرية إسرائيلية أو حاخامات على لافتات الشوارع بالإضافة لشرح مبسط عن كل شخصية، وفي هذا حبك خبيث وواضح في خلق ماضي وتاريخ مزور لهم.

كما وتمت الإشارة إلى أن تغير أسماء الشوارع من أسماء عربية أصلية كانت موجودة ما قبل الاحتلال إلى أسماء عبرية تكاد تقرب من الاسم الأصلي مثل شارع هحداش الذي يعني الغير قديم واسمه الاصلي باب الجديد، أو تبتعد عنها لأهداف أسرلة المكان وتحويله في نظر مجموعة من الزائرين للمكان أن يأخذوا الطابع الاسرائيلي الممنهج لتغير الأسماء حتى تكون هناك عملية غسيل دماغ لمسار التاريخ الموجود في المدينة بوجود أسماء يهودية أو إسرائيلية على شوارع البلدة القديمة أو محيطها، يعني أن تاريخ هذا الاحتلال هو تاريخ قديم ودلالته هذه الأسماء الموجودة في المكان التي تقرأ منه.

فالمجموعات المستهدفة هم الزائرين من خارج البلاد الذي يأتون إلى المكان ويقرأون أسماء الشوارع حسب الخرائط ، عملياً عندما يدخلون البلدة القديمة أو محيطها يكون في ذاكرتهم أن هذه الأسماء للأماكن التي يزورنها هي أسماء أصلية فهي تعني لهم أن المكان إسرائيلي الطابع ولا وجود للمفهوم العربي أو الذاكرة العربية في المكان ، أما المجموعة الأخرى المستهدفة هي مجموعة الصغار من جيلنا، أبناء القدس وفلسطين من الداخل أو مناطق السلطة الوطنية وهو سيف مزدوج أو ثنائي الحدين.

ففي هذا التغير يمكن تلخيص القول في أن هدف السياسة الإسرائيلية في هذا المكان هو قطع الذاكرة الفلسطينية بحيث تكون الذاكرة في عيون أطفالنا والشبيبة الموجودة داخل البلدة القديمة هي بمجرد قراءة هذه الأسماء فيعتقدون ويصار إلى ذهنهم أن هذا المكان هو اسرائيلي الطبع منذ القدم، ويحدث هنا التناقض عندما لا يساهم الكبار في القدس بتبيان عروبة المكان وأهمية المكان كعربي أو إسلامي أو مسيحي، وبالتالي بدأ الوضع يؤول إلى محو الذاكرة الفلسطينية لدى الشبيبة ولدى الجيل الناهض من الجيل الفلسطيني وبالأخص المقدسي الذي يحاول أن يتوغل في القدم بحيث يتعرف على الأماكن بأسمائها العربية الأصيلة ولكنه عندما لا يجد أي مصادر تعطيه هذه الدلالات على عروبة المكان وإسلامية المكان ومسيحية المكان سواء في حيي النصارى أو الحي الإسلامي نجد أن كثرة هذه الأسماء وتعميمها أصبح كممحاة في ذهن الطفل الفلسطيني والشاب الفلسطيني بريعان شبابه وهذا يعطي الكثير من الخطر على اندثار الذاكرة الفلسطينية في الأماكن التي يرتادها المجموعتين.