مؤسسة أكشن إيد-فلسطين تُشرك الشباب في أنشطة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

وطن نظمت مؤسسة أكشن إيد- فلسطين من خلال المنتدى العالمي للتدريب-فلسطين فعاليات شبابية بمناسبة حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة.

شملت تلك الفعاليات جلسة حوارية مع الشباب حول قضايا العنف ضد المرأة وواقع القوانين الخاصة بالمرأة في فلسطين مع خبراء قانونيين، ثم أطلق الشباب بعدها البالونات البرتقالية ورسموا لوحات جدارية لإرسال رسائل تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة ورفع التوعية حول قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي .

واستهدفت هذه الفعاليات الشباب لكونهم يلعبون دورا محوريا في إحداث الفرق والتأثيرعلى التغيرات الإيجابية الخاصة بتلك القضايا، كما أن توعيتهم هو أحد الحلول طويلة الأمد ، حيث لا يتعلم الشباب فقط كيفية فهم ذلك العنف أو الابتعاد عنه، بل يتم إشراكهم في أنشطة للقضاء على هذه المشكلة المجتمعية وتحديد مخاطرها من خلال تحدي الأعراف السياسية والاجتماعية السائدة ومعالجة الأنماط السائدة التي تديم العنف ضد النساء والفتيات ،وتساهم في زيادة معرفتهم وتعميق فهمهم لهذه القضايا وإعطائهم الفرصة لطرح مخاوفهم ومناقشة تلك القضايا والآليات المستعملة في مساعدة النساء على التغلب على العنف ضدهم. فالشباب يشكلون الموارد البشرية الرئيسية للتنمية، وغالبا ما يعملون كفاعلين رئيسيين للتغيرالاجتماعي والتنمية الاقتصادية. إن نشاط ال 16 يوم ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي هو حملة عالمية تحدث كل عام، تبدأ بتاريخ 25 تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء وحتى 10 من كانون الأول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.