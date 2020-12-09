تربية جنين تعلق الدراسة في مدارس وشعب صفية

وطن: أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في مدرستين وشعب صفية في محافظة جنين، بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف الطلبة والمعلمين فيها.

وقالت مديرية تربية جنين، سلام الطاهر، إنه تقرر تعليق الدراسة في مدرستي ذكور اليامون الثانوية والشهيد خليل الوزير غرب جنين، وفي شعبة الصف العاشر بمدرسة السلام للذكور في جنين لمدة 14 يوما، وتعليق الدراسة في شعبة بمدرسة بنات دير أبو ضعيف الثانوية، مشيرة الى أنه سيتم العودة للدراسة في مدرسة ذكور حطين الأساسية في جنين يوم الأحد المقبل.

وأضافت ان قرار التعليق يأتي بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة الطلبة وتطبيقا للبروتوكول الصحي.