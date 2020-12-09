الصحة: 23 وفاة و1883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 وفاة و1883 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية " جنين (5)، نابلس (2)، طولكرم (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (2)، سلفيت (1) قطاع غزة (7).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (215)، جنين (128)، نابلس (261)، طولكرم (108)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (40)، قلقيلية (61)، طوباس (31)، بيت لحم (131)، ضواحي القدس (54)، أريحا والأغوار (7).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (335) جنين (179)، طولكرم (88)، رام الله والبيرة (168)، سلفيت (17)، قلقيلية (60)، طوباس (48)، قطاع غزة (517).

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 84 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.