"لماذا استقالت؟" وأسئلة كثيرة برسم الإجابة من حنان عشراوي

وطن- إبراهيم عنقاوي: التزام عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي الصمت لليوم الثالث على التوالي حول ما نشرته وطن عن استقالتها من اللجنة التنفيذية، أثار تساؤلات كثيرة بين المحللين السياسيين وعموم المواطنين حول أسباب الاستقالة؟ وإن كانت جدية في الاستقالة أم احتجاجية أم "حرد" ؟

اتصلت وطن بالدكتورة حنان وبمكتبها للحصول على إجابات منها على تلك التساؤلات، لكنها لم تجب على اتصالاتنا، كما اتصلت وطن بالعديد من أعضاء اللجنة التنفيذية بعضهم لم يجب على الهاتف وبعضهم الآخر قال إن د.حنان هي صاحبة الشأن بالحديث عن الاستقالة.

مصادر لـوطن: عشراوي أبلغت الرئيس شفاهية أنها سوف تترك عضوية "التنفيذية" مع نهاية العام

مصادر خاصة في اللجنة التنفيذية، أكدت لـوطن أن د.حنان تحدثت مع الرئيس قبل اسبوعين وأخبرته أنها سوف تترك منصبها في اللجنة التنفيذية مع نهاية العام، بسبب الوضع العام للمنظمة وما تعانيه مؤسساتها من تراجع.

وقالت المصادر إن د. حنان لم تقدم استقالتها بشكل مكتوب، وإنما تقدمت بها بشكل شفهي خلال لقاء بينها وبين الرئيس، حيث أخبرته بأنها سوف تترك منصبها في اللجنة التنفيذية مع نهاية العام الجاري.

واستبعدت المصادر بأن تكون الاستقالة قد جاءت بسبب قرار السلطة بإعادة العلاقات مع "اسرائيل" وعودة التنسيق الأمني بعيدا عن اللجنة التنفيذية، وفق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، وإنما جاءت ضمن الحديث عن من يستلم منصب أمين سر اللجنة التنفيذية خلفا للراحل د. صائب عريقات، بالإضافة إلى من يستلم ملف المفاوضات الموعودة" الذي كان يشغله أيضاً الراحل عريقات، وفق المصادر الخاصة بـوطن.

المصري: الاستقالة ليست بالضرورة أن تكون نهائية وقد تحمل طابعا احتجاجيا

وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري في حديث لـوطن، إنه من الواضح يوجد استقالة، لكن عدم الإعلان عنها يعني أنها ليست بالضرورة أن تكون نهائية.

وأضاف المصري: عادة الاستقالة عندما تكون نهائية يتم الإعلان عنها ويبدأ التنفيذ، لكن يبدو أنه يوجد بها نوع من الاحتجاج، على تغييب دور اللجنة التنفيذية في اتخاذ القرار، والتي أصبحت بحالة سيئة وتحوّلت الى هيئة استشارية وهو ما يدعو الى الاحتجاج.

وبيّن المصري أن اللجنة التنفيذية لم تعقد اجتماعاتها في الفترة الأخيرة، أي ما قبل وما بعد وفاة أمين سرها الدكتور صائب عريقات، في وقت حدثت به قضايا مهمة خلال هذه الفترة.

ورأى أن أسبابا كثيرة تدعو للاحتجاج على تراجع المنظمة ومؤسساتها. مضيفا: نأمل أن تكون الاستقالة محاولة للتصحيح والتغيير والتجديد في المنظمة، لكن بدون ذلك، تفقد المنظمة للأسف كل يوم قيمتها ووزنها ونظرة المواطنين لها، وهذا خطير لأنها الكيان الوطني الذي يمثل الفلسطينيين ويفترض أن يمثلهم قولا وفعلا.

وأكد المصري أن اللجنة التنفيذية لم تعد صاحبة مصدر القرار قبل قرار عودة العلاقات مع "إسرائيل" أو بعده، فالمجلسين المركزي والوطني اتخذا قرارات عدة ولم تنفذ، بالتالي هناك حاجة للتغيير والإصلاح، وأي شخص داخل المنظمة أو خارجها ويحترم نفسه ويحترم المؤسسة الوطنية يجب عليه أن يحتج وأن يعمل لتغيير هذا الوضع.

وحول ما نُشر على "فيسبوك" بأن الاستقالة جاءت بهدف الدفع نحو منحها منصب أمين سر اللجنة التنفيذية، ومن يقود ملف "المفاوضات الموعودة"، أو أن الاستقالة جاءت كرسالة احتجاجية على بعض الأسماء المطروحة لاستلام هذين الملفين، رأى المصري أنه قد يكون الجزء الثاني صحيح (احتجاج على بعض الأسماء المطروحة)، وهي الطريقة التي يتم فيها اختيار الأعضاء في المناصب، وهذا يسمى احتجاج على الفرع وليس الأصل، لكن أمل أن يكون الاحتجاج على الأصل وليس الفرع، خصوصا أن "المنظمة توضع في الثلاجة وتستدعى عند الحاجة ثم تعاد الى الثلاجة"، لكن نريد منظمة تقود الشعب وليس تستعمل عند الحاجة.

حرب: ثلاثة أسباب قد تكون وراء الاستقالة

من جانبه، أعرب المحلل السياسي جهاد حرب عن اعتقاده بأن الأسباب التي دفعت عشراوي للاستقالة، أولا غياب آلية لاتخاذ القرار بالشأن السياسي، حيث غُيبت اللجنة التنفيذية من اتخاذا القرار المتعلق بعودة العلاقة مع "إسرائيل" على عكس آلية اتخاذ قرار قطع العلاقات من "إسرائيل".

وأضاف حرب: ثانيا عدم وضوح آلية انعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية بعد وفاة أمين سر اللجنة د. عريقات، مما حال دون اجتماع اللجنة التنفيذية وفقا للنظام الأساسي والداخلي لمنظمة التحرير.

وتابع: ثالثا في 2017 د.حنان لم تكن ترغب بالعودة الى اللجنة التنفيذية وتم الضغط عليها للبقاء في اللجنة، لذلك اعتقد أن الدكتورة أرادت القول أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في المنظمة سواء بهذا النمط أو بهدف اتاحة فرصة للشباب للوصول الى مراكز صنع القرار فيها.

وحول التزام د.حنان الصمت حول استقالتها، رأى حرب أنها أكثر تحفظا فيما يتعلق بالتصريحات الخاصة بالأمر الشخصي، وعلاقتها مع المؤسسة الرسمية.

ابراش: عدم الإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي يعني أنها ذات طابع احتجاجي

أما الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم ابراش، فقد اتفق مع المصري وحرب أن الاستقالة إن تمت فعلا تحمل طابعا احتجاجيا.

وقال: ما لم يعلن أحد بشكل رسمي عن الاستقالة يبقى جزء مما نشر ذا طابع احتجاجي، خاصة أنه قد ظهر في القرار الأخير بعودة العلاقات مع "إسرائيل"، أن أعضاء اللجنة مهمشون والقرارات تتخذ بعيدا عنهم.

وقال ابراش في حديثه لـوطن، إن قرارات بهذه الأهمية اتخذت بمجلس المركزي واجتماع القيادة، لكن عند العودة عنها يفترض الرجوع للجهة التي أصدرت القرار، وليس تهميش كل المؤسسات القيادية.

تساؤلات وتحليلات على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي سياق التحليلات والأسئلة التي تتفاعل لليوم الثالث على مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة د.حنان، كتب الصحفي محمد دراغمة على صفحته، "حنان.... وجدعون.... المسؤول الفلسطيني لا يستقيل تماما، يستقيل لكنه يبقى... ليس تماما يبقى....هو غائب وحاضر... وحاضر وغائب".

وأضاف دراغمة "استقالت حنان عشراوي لكنها بقيت في موقعها، وأمس شاركت في لقاء عبر زووم، وأصدرت بيانا حمل اسمها وصفتها (عضو في اللجنة التنفيذية)".

وتابع: في الجوار، استقال جدعون ساعر من حزب الليكود، لكنه خرج الى الرأي العام قائلا: سأحارب من أجل التغيير، ساحارب لازاحة نتانياهو، وبدأ في تشكيل قوة سياسية استعدادا للحرب، استعدادا للانتخابات القادمة". مشددا: لا حياة سياسية بلا انتخابات.

من جانبه، قال جمال زقوت، "استيقظت ريقي ناشف بعد حلم طويل لحوارات كأنها بالقاهرة، كانت أشبه بسوق عكاظ و يجري فيها مزيد من الشرذمة و تفكيك المفكك .

قبل أن أنام قرأت خبر عن استقالة حنان عشراوي، و هو غير صادر عنها و لم تؤكده ، فكان تعليقي؛"من يستقيل يعلن شخصياً استقالته و اسبابها الفعلية ويتحدث بلغة واحدة اذا كان هذا الاعلان عن رفض موقف و تصويب خطأ، و غير ذلك فهو أمر تكتيكي أو شخصي لا يهم الناس كثيرا في معاناتهم المتفاقمة " .

وأضاف زقوت في منشوره على صفحته في "فيسبوك"، "الأمر بين الحلم و الواقع هو تعمق الأزمة الوطنية المستعصية، حيث أن الحالة الوطنية للأسف تتفكك مثل الدومينو".

وتابع: الخلاصة "ما يجري مؤشرات على التفكك وعدم قدرة أهل البيت الدفاع عن مواقفهم ولا اقناع بسطاء المجتمع بها، الامر الذي يعني مزيد من اضمحلال قاعدة السلطة و المنظمة الاجتماعية .

وقال زقوت إن المطلوب، إن لم تبادر القيادة إلى إجراء مراجعة تنهي الفوضي السياسية والصراع الخفي على السلطة بإعادة الاعتبار للطابع الائتلافي الجدي للمنظمة ووقف استمرار دورها كمجرد هيئة شكلية استشارية دون وظيفة جدية، وأن تعمل على في نفس الوقت لتشكيل حكومة وحدة انتقالية تنهي الانقسام؛ مهمتها الأساسية إجراء انتخابات شاملة تغلي ما سمي بالإجراءات العقابية على غزة وتعزز صمود أهل الضفة خاصة القدس والأغوار وما يسميه بالمناطق ج والمهددة بالمصادرة، واستنهاض مقاومة الناس ضد الاستيطان والاحتلال، فعلى القوى الحية الاجتماعية قبل السياسية أن تأخذ دورها الملموس بالتقدم نحو تحشيد الشعب بكل الوسائل الوحدوية والديمقراطية الممكنة لانقاذ الشعب وقضيته وحقوقه￼!".

اما رياض هودلي فكتب على صفحته في "فيسبوك"، "سُرِّبَت اخبار استقالة السيدة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فعلم العالم كله إلا الشعب الفلسطيني، فالمستقيل والمستقال منه والاعلام الرسمي والخاص يتكتم على الموضوع وكأنه فضيحة قومية. فهل هي استقالة أم "حَرَد" ؟".

واعتبر هودلي: الاستقالة احتجاجا، أو التهديد بالاستقالة، هو ممارسة ديمقراطية سليمة لا تستدعي هذا التكتّم. والصحافة المحترمة تجعل من أسباب الاستقالة مادة للحوار والنقاش المجتمعي.

وقال: الاستقالة في الممارسة الديمقراطية ليست "حَرَدا"، يستوجب من أهل الخير إقناع "الحَرْدانِه" بالعودة لبيت الطاعة بدون فضائح !.

كما كتب الصحفي عماد الأصفر على صفحته في "فيسبوك"، ما يلي: اللي بيستقيل لاسباب وجيهة ومقتنع فيها ومصمم عليها، بيعلن الاستقالة بفخر وبصوت عالي، واذا الاستقالة من اجل الشعب حلو الشعب يعرف انو تمت الاستقالة عشانو، غير هيك من حق الشعب يعتبر القضية حرد سياسي وانتظار تدخلات و..... وسامحينا يا دكتورة حنان لانو بحبك وما بنرضالك هذا الموقف وما بنرضى تكوني بعيدة عن مركز اتخاذ القرار".

وتساءل الكاتب نبهان خريشة على صفحته في "فيسبوك": هل استقالت حنان عشراوي بالحبر السري؟ لماذا لا تعلن استقالتها من عدمها على الملأ؟ لماذا هذا التكتم وفتح الباب للشائعات؟

فيما قال الصحفي ضياء حوشية في منشور على صفحته في "فيسبوك"، "هل استقالت حنان عشراوي لانها تريد منصب امانة السر في اللجنة التنفيذية؟ ام انها احتجت على طرح اسم معين؟".

وفي ظل كل هذه التحليلات والتساؤلات، نشر قبل يومين أي في ذات اليوم الذي انتشر فيه خبر استقالة د.حنان عشراوي، خبر على وكالة الأنباء الرسمية "وفا" مصدره مكتب عشراوي، يبيّن أنها لا تزال تحمل صفتها كعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.. فما يلي صورة عن الخبر:

هذه التساؤلات والتحليلات، مشروعة ومحقة وبرسم الإجابة بشكل واضح وصريح من قبل د.حنان كونها تشغل عضوية اللجنة التنفيذية التي تعتبر أعلى مؤسسة قيادية في المنظمة.