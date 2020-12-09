كتبت: هديل وائل زقوت

ما يقصد بكلمة الاغتصاب (سلب الشيء من صاحبه عنوة)، وهي كلمة فضفاضة وتحمل أوجه عدة وجوهرها السلب، فأخذ الشيء من صاحبه بالقوة يعد اغتصاباً، ربما تغتصب أرضاً من صاحبها، أو تغتصب فتاة فتفقد شرفها، والوجه الأخر للاغتصاب وهو الفكري الذي يحمله عنوان المقال، يتم بسلب فكرة لمجموعة ما تعيش داخل المجتمع، أو إقصاءهم وعدم الاعتراف بهم كوجود، أو اغتصاب فكرة أو اختراع، وتؤخذ من صاحبها وتسجل بإسم آخر (المغتصب)، فمعنى الاغتصاب الفكري، هو وضع كلمة سيئة وتوابعها بالقوة وغرسها برحم عقل الإنسان المتلقي، كغرسها بعقل طالب مدرسي، أو بعقل المُشاهد أمام القنوات الفضائية ، أو بعقل المُصلين تحت منبر خطبة بمسجد، وبلغة القوة أو السلطة أو الهيمنة (أن تصدق وتؤمن بها وبنظريتها حتى لو لم تكن مقتنعاً بها) وتعد هذه المواقف اغتصاباً فكرياً، وسينتج عنه ولادة فكرية شيطانية وغير أخلاقية، كالقتل والإرهاب والنهب ونشر الفساد والكذب، ويمثل هذا نزعة الشيطان في الأرض، فالضغط على الكاتب أو الإعلامي ليكون قلم مأجور في وقت محدود يعد اغتصاباً للـفكر .. والغزو الثقافي لأبنائنا من قبل القنوات الفضائية وعبر المواقع الإلكترونية وما يتم نشره من كبسولات ضارة تضّيع الأجيال هذا أيضاً اغتصاب للفكر، وأكبر مثال يُذكَر حين أتى الانقسام الفلسطيني في عام 2005 وغزا العقول من واجهة الدين وهو لا علاقة له بالدين أو من الثقافة الفلسطينية، حيث تشّبعت العقول من أفكار ومعتقدات سلبية تعمل على تسميم الأذهان، مما أدى إلى تغيّب للثقافة العامة الفلسطينية وانقسام ما بين الماضي والحاضر، وغربة العقل بين واقعية مبتذلة وعدمية مفتعلة تحت حقيقة هيمنة وسلب هذا العقل ومجمل الفضاء الفكري، للأسف يوجد هناك مواقف كثيرة لاغتصاب الفكر داخل حياتنا وبشكل شبه يومي والقصد منه هو زرع كلمات وأفكار دونية برحم عقولنا ، لكي تحمل أفكاراً مشوهة وتُنتِج مستقبلاً مُسقط على كافة الأصعدة.

عليكم أن تتذكروا قوله تعالى "لا إكراه في الدين" أي لا عنوة أو إرغام على القبول بفكرة الدين الإسلامي أو المعتقد بالقوة، وهذا الدين الاسلامي بعظمته لا يجبر أحداً على الإيمان بعقيدته، دون أن يؤمن بالشرع عن رضا تام من القلب واقتناع فكري.

إذاً الغربلة والحصانة هي الحـل لتفادي ولمحاربة الاغتصاب الفكري، وهو الحل الأمثل لسلامة عقولنا من الحمل الحرام بذاكرة العقل، عن طريق تقوية الوازع الديني والضمير الإنساني والتربية الحسنة والتنشئة الصحيحة والثقافة الاجتماعية للشخص المتلقي، فمهما سمع أو قرأ أو درس الإنسان كلمات أو مصطلحات سيئة ودونية، ودخلت رحم ذاكرته عنوةً، ستكون لديه مناعة منها حتى لو حملها بعقله، ولن يتم التلقيح السلبي بفكره ولن يتسخ ويتأثر بها، وستبقى كمعلومة بأرشيف الذاكرة فقط، أما إذا كان صاحب العقل بدون غربلة ومناعة سيتم الاغتصاب الفكري وستكون النتائج سلبية.