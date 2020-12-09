محافظ جنين ينعى بغضب ضحيّة إطلاق النار في الهواء بطولكرم: "السلطة الفلسطينية وأذرعها التنفيذية هم من قتلوك"!

وطن: نعى محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، الشاب عمرو الصباريني، الذي لقي مصرعه، مساء الثلاثاء، في مخيم طولكرم، إثر سقوط سلك كهرباء للضغط العالي بسبب إطلاق النار الكثيف خلال استقبال أسير محرر، واصفاً إياه بضحية "غول الفلتان الأمني".

وقال الرجوب في منشور غاضب له عبر صفحته على فيسبوك: "اللعنة على من تسبب بوفاتك...اللعنه على من يصمت عن محاسبة قاتليك....اللعنة علينا جميعا لاننا قاتليك....عمرو صباريني...روحك تلعننا جميعا لاننا قاتليك"

وأضاف الرجوب: "نعم نحن (السلطه الفلسطينيه واذرعها التنفيذيه) هم من قتلوك.....نعم قتلناك ومن سبقوك بصمتنا...قتلناكم بعجزنا...قتلناكم بتنازعنا على جيفة نتنة".

وأردف: "قتلناكم لان مصالحنا الرخيصه قتلت فينا الحميه والمروئه والقيم وشهامة الرجال".

مضيفاً : "إرتاح يا عمرو ونم قرير العين لعل في روحك صرخة مدويه تستفز فينا مروئة عمر بن الخطاب لنحاكم من قتلوك ومن سبقوك بفوضى السلاح الجبان....اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم".

وختم الرجوب موجهاً خطابه للمواطنين: "وانت يا مواطن اصرخ بصوت عالي أن حيا على سيادة النظام والقانون والوقوف في وجه غول الفلتان الامني".

وكان الشاب صباريني (22 عاماً)، قد لقي مصرعه وأصيب 6 آخرون إثر سقوط سلك كهرباء "ضغط عالي" عليهم، بسبب إطلاق نار كثيف في الهواء، أثناء الاحتفال باستقبال الأسير المحرر فايز أبو صفيرة في مخيم طولكرم.