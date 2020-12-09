الاحتلال يبعد الشاب معاذ أبو عرفة عن المسجد الأقصى أسبوعًا

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء، إبعاد شاب مقدسي عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب معاذ أبو عرفة بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، والعودة للتحقيق الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن تلك القوات اعتقلت أبو عرفة من سكان حي رأس العامود في سلوان، أمس الثلاثاء من مكان عمله بالقدس، عقب تفتيش مكتب العمل ومصادرة هاتفه النقال، وجرى التحقيق معه حول إلقائه الدروس بالأقصى.