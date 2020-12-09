الصحة بغزة: 7 وفيات و639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن تسحيل، 7 حالات وفاة و639 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت ( 1708 ) فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 26231 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 10206 حالة، اجمالي المتعافين 15863 حالة، بينما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 330 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 135 حالة.