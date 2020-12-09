جنين.. إصابات خلال مواجهات أهالي بلدة "جبع" لاقتحام جيش الاحتلال

وطن: أصيب ستة شبان بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الأربعاء، في بلدة جبع جنوب جنين.

وأفاد أمين سر فتح في جبع رازي غنام لوكالة الأنباء الرسمية، أن 6 شبان اصيبوا بالأعيرة المعدنية والمطاطية، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها جبع ومداهمة عدة منازل واستجواب ساكنيها.

وأضاف أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر قدمت الإسعافات الأولية ميدانيا للمصابين ونقلت بعضهم الى أحد المشافي في جنين.