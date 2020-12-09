اعتقال أكثر من 10 مواطنين خلال اقتحامات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال في مناطق عدة من محافظات الضفة، طالت أكثر من 10 مواطنين.

ووفق مصادر محلية، اعتقل الاحتلال ستة مواطنين من بلدة بلعا قضاء طولكرم، وهم: محمد عماد يونس، جعفر ايمن شحرور، ثائر رضا مرعي، الشيخ ناصر ابو دية، الشيخ طلال ابو ياسين، عطية وائل محمود. كما سلمت القوات شبانًا آخرين إشعارات لمراجعة مخابرات الاحتلال. وتعرضت بلدة دير الغصون بالقضاء أيضًا لعمليات دهم وتفتيش.

واقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير الحطب شرقي نابلس، واعتقلت الاسير المحرر سلمان عمران أبو أحمد بعد حملة تفتيش وتخريب لمنزله.

وفي محافظة سلفيت شن جنود الاحتلال حملة مداهمة للبيوت واستجواب ميداني، وهناك معلومات عن اعتقالات لم تتأكد بعد.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت كلا من: كامل جلال نخلة، وفادي عليان، وماهر دلايشة، ويعقوب حسين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي بيت لحم، جرى اعتقال: سالم محمود الصباح (٤٧ عامًا) من قرية حرملة شرقًا، والشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو مفرح (18- 19 عامّا)، من بلدة تقوع، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.