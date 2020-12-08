منظمات المجتمع المدني التونسية تحيي الذكرى ٣٣ للانتفاضة

وطن: أحيت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع ذكرى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة أطفال الحجارة)، مساء اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة تونس قبالة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، تحت شعار: "الصغار لن ينسوا والانتفاضة نهج لا يموت" وذلك بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات الفنية والثقافية .

ورفع الحضور أعلام فلسطين وتونس، ورددوا الهتافات والشعارات المؤيدة لنضال شعبنا الفلسطيني حتى يسترد حقوقه كاملة، ونددوا بالطعنات التي تلقاها شعب فلسطين في ظهره من قبل المطبعين .

وشدد المشاركون على ضرورة مساندة الحق الفلسطيني بكل أشكاله وبإصرار حتى اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وطالب المشاركون في وقفة احياء الانتفاضة، أحرار العالم بمواصلة مساندة شعب فلسطين بكل عزيمة، مؤكدين ان الاجيال القادمة لن تنسى قضية شعب فلسطين ،بعد ان نحت الابطال صورة الحق .

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