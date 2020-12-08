مقتل الفتى أحمد أبو راس طعنًا بجريمة في عيلوط بالداخل المحتل

وطن: قُتِل فتى يبغ من العمر 16 عامًا، إثر تعرّضه لجريمة طعن مساء الثلاثاء، في بلدة عيلوط.

ونُقل الفتى إلى المستشفى حينما كان يُعاني من إصابة حرجة، إلا أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل.

وعُلم أن ضحية جريمة الطعن، هو الفتى أحمد أبو راس. ولم تتضح ملابساتها أو خلفيّتها بعد.

وتأتي هذه الجريمة، بعد ساعات من إصابة شاب (19 عاما) بجروح بالغة الخطورة في جريمة طعن بمدينة يافا.

وأجرت الطواقم الطبية عمليات إنعاش للمصاب وقدمت له العلاجات الأولية.

وتعرض الشاب لاعتداء وطعن بألة حادة، واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، وقدمت العلاجات الأولية له ونقلته إلى مستشفى "وولفسون" في مدينة حولون وسط محاولات لإنقاذ حياته.

جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل: 91 ضحية منذ مطلع العام

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الفتى أبو راس يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في صفوف فلسطيني الداخل المحتل إلى 90، بينها 17 امرأة، علما بأن شرطة الاحتلال قدمت لوائح اتهام ضد جناة في 21 جريمة فقط.

يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس المحتلة وهضبة الجولان المحتلتين.

(عرب 48)