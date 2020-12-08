الخارجية: لا وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف جالياتنا حول العالم

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف جالياتنا حول العالم.

وأضافت الخارجية في تقريرها اليوم الثلاثاء، أن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، افاد بتسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، وفلوريدا، ونيوجيرسي ودالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 5078 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 94 حالة.

كما افاد الفريق المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الى دبي وعدد آخر من الدول للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم صباح هذا اليوم.