خلال لقائه بالمحافظة غنّام.. نقيب المحامين يشيد بموقف الرئيس الذي انتصر للمحامين

وطن: ثّمن نقيب المحامين جواد عبيدات بموقف الرئيس الذي انتصر للمحامين، كما أشاد بالمواقف الوطنية لمحافظة رام الله والبير د. ليلى غنام وأثنى على جهودها في حادثة الاعتداء على المحامي خليل الديك من قبل عناصر في مباحث رام الله الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه وأعضاء مجلس النقابة بالمحافظ غنام، والوفد المرافق لها، ظهر اليوم الثلاثاء في مقر نقابة المحامين .

وأكد عبيدات على دور النقابة في حماية الحقوق والحريات العامة ومناصرة كل مواطن وليس فقط المحامي في حال تعرضه.

واكد عبيدات على حديث المحافظ بخصوص جهاز الشرطة وأضاف بأن نقابة المحامين تكن كل التقدير والاحترام للشرطة الفلسطينية بقيادتها وضباطها وكافة عناصرها وهم اخواننا وابنائنا وان بعض التصرفات والمخالفات هي تصرفات فردية ولا تعكس توجهات هذه المؤسسة الوطنية العريقة .

وشدد عبيدات على أن نقابة المحامين لا تتدخل في اطار الحل العشائري في حادثة الاعتداء على المحامي وأكد بأن هذا الموضوع يخص عائلته فقط وهم من يقررون به .

من جانبها، أكدت غنّام أنها لا تقبل الاعتداء على أي محامي، والمحامين هم احد اركان العدالة ولهم احترام فائق عند الرئيس وعند الجميع، وان مسألة الاعتداء يتم حلها قانونيا الأن، وأكدت على استمرار التعاون بين الجانبين في سبيل مصلحة المواطن.

وشهدت حادثة الاعتداء على المحامي الديك رفضا من قبل مؤسسات حقوقية وحركة فتح، بالإضافة إلى نقابة المحامين التي راسلت الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، والنائب العام أكرم الخطيب، ورئيس جهاز الشرطة اللواء حازم عطا الله، واللواء اسماعيل فرّاج رئيس القضاء العسكري، ومحافظ رام الله د.ليلى غنّام، من أجل تقديم المعتدين إلى العدالة.

وكانت وطن تابعت، قضية الاعتداء على المحامي الديك، حيث قال نقيب المحامين لـوطن، السبت إن الرئيس أصدر أوامره بتقديم عناصر الشرطة الذين اعتدوا على المحامي خالد الديك للعدالة فورا.

وقال عبيدات إن "النقابة قامت بمراسلة الرئيس الخميس الماضي، ووضعته بصورة ما جرى مع زميلنا المحامي ووالده داخل مركز مباحث شرطة رام الله، حيث قام عناصر من الشرطة بالاعتداء بالضرب المبرح على المحامي ووالده داخل المركز". لقراءة المزيد حول الحادثة، اضغط هنا