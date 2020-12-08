مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يستقبل د.ليلى غنام

وطن: التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة بمحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والوفد المرافق لها، ظهر اليوم الثلاثاء في مقر نقابة المحامين .

ورحب نقيب المحامين بغنام والوفد المرافق لها، وأكد على دور النقابة في حماية الحقوق والحريات العامة ومناصرة كل مواطن وليس فقط المحامي في حال تعرضه لاعتداء وأشاد بالمواقف الوطنية لغنام وأثنى على جهودها في حادثة الاعتداء على المحامي وثمن موقف الرئيس الذي انتصر للمحامين.

واكد عبيدات على حديث المحافظ بخصوص جهاز الشرطة وأضاف بأن نقابة المحامين تكن كل التقدير والاحترام للشرطة الفلسطينية بقيادتها وضباطها وكافة عناصرها وهم اخواننا وابنائنا وان بعض التصرفات والمخالفات هي تصرفات فردية ولا تعكس توجهات هذه المؤسسة الوطنية العريقة .

وشدد عبيدات على أن نقابة المحامين لا تتدخل في اطار الحل العشائري في حادثة الاعتداء على المحامي وأكد بان هذا الموضوع يخص عائلته فقط وهم من يقررون به .

وعبرت غنام عن سعادتها بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى لها لمقر نقابة المحامين وأشارت الى الأدوار التكاملية التي تقوم بها كمحافظ مع كافة الأطراف ومنها نقابة المحامين، وقالت بانها لا تقبل الاعتداء على أي محامي، والمحامين هم احد اركان العدالة ولهم احترام فائق عند الرئيس وعند الجميع، وان مسألة الاعتداء يتم حلها قانونيا الأن، وأكدت على استمرار التعاون بين الجانبين في سبيل مصلحة المواطن.