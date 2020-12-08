السفير الروسي: إسرائيل سبب زعزعة استقرار المنطقة وليس إيران

وطن: قال السفير الروسي لدى دولة الاحتلال، أناتولي فيكتوروف، اليوم الثلاثاء، إن دولة الاحتلال سبب زعزعت الاستقرار في الشرق الأوسط وليس إيران، في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الثلاثاء.

وقال فيكتوروف في السفارة الروسية في "تل أبيب" إن "المشكلة في المنطقة ليست الأنشطة الإيرانية"، معتبر أن المشكلة تتجسد في عدم وجود "تفاهمات بين الدول وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في الصراع الإسرائيلي - العربي/ الفلسطيني".

ورفض السفير الروسي فكرة تمويل إيران لـ"الجماعات الشيعية"، وأضاف أن "إسرائيل تهاجم حزب الله، وحزب الله لا يهاجم إسرائيل"، في إشارة إلى الهجمات العدوانية الإسرائيلية على مواقع في سوريا.

وعند سؤاله عن الأنفاق التي تقول دولة الاحتلال إن حزب الله حفرها عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية، اعتبر فيكتوروف أنه "لا دليل على أن حزب الله هو الذي حفر هذه الأنفاق"، مشددا على ضرورة امتناع الاحتلال عن مهاجمة "مناطق الدولة ذات السيادة التي تحظى بعضوية الأمم المتحدة".

وأكد السفير الروسي على استمرار التنسيق العسكري الروسي الإسرائيلي في سوريا، الذي من خلاله تعطي دولة الاحتلال لروسيا إشعارا مسبقا قبل مهاجمة مواقع في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك "يتعلق بسلامة الجيش الروسي في سورية".

واعتبر فيكتوروف أن التنسيق العسكري لا يعني منح ضوء أخضر إسرائيلي لشن هجمات على سوريا، وقال: "لا مجال لأن نوافق على أي ضربات إسرائيلية على أهداف سورية، هذا الأمر لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل".

(عرب 48)