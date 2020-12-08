حيفا.. الاحتلال يعتقل الكاتب مجد كيّال

وطن: اعتقلت مخابرات الاحتلال، صباح اليوم، الثلاثاء، الكاتب مجد كيال وشقيقه ورد من منزلهما في مدينة حيفا.

وكتبت سهير بدارنة، والدة مجد وورد، في منشور على صفحتها في فيسبوك: "15 واحد من الشاباك داهموا بيتنا بطريقة وحشية واخدو مجد ورد"!

ومجد كيّال صحافي وروائي، ولد في حيفا عام 1990 لعائلة مهجّرة من قرية البروة. صدرت له رواية "مأساة السيّد مطر" ومجموعة "الموت في حيفا" عن الدار الأهلية، ودراسة "كيف يتغيّر النظام الصهيوني؟" عن مركز "مسارات"، بالإضافة إلى كتابته كلمات ألبوم "أحلى من برلين" للفنان فرج سليمان، الذي صدر هذا الأسبوع.

وسبق أن اعتقل عام 2014 بعد عودته من بيروت.