فيديو.. قوات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في منطقة عرب الرشايدة شمال غرب اريحا

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، ثلاثة منازل في منطقة عرب الرشايدة الواقعة في رأس العوجا، شمال غرب اريحا، بحجة أنها مقامة في منطقة عسكرية.

وقامت قوات من جيش الاحتلال بتفكيك ومصادرة المنازل التي تعود للمواطنين عطا داود رشايدة، وسليمان داود رشايدة، واحمد ياسين رشايدة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة مصطحبة معها عمالا وآليات لتفكيك المنازل ومن ثم قامت بمصادرتها.

كما سلمت تلك القوات أصحاب المنازل أوراقا تفيد بمصادرة منازلهم، علما بأنهم لم يتم إخطارهم سابقا بالهدم.