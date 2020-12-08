وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في فلسطين يتجه نحو اللون الأحمر

وطن: أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن الوضع الوبائي في فلسطين خطير ويتجه نحو اللون الأحمر في عدد من محافظات الوطن لارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات من مجمل عينات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ومن ناحية نسب إشغال عدد الأسرة في المراكز المخصصة لعلاج كورونا أو المشافي، وإشغال غرف العناية المكثفة في المشافي أو المرضى الذين يحتاجون أجهزة تنفس اصطناعي.

وأوضحت د. الكيلة في حديث اذاعي، صباح اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الحكومة جاءت بناء على توصية لجنة الوبائيات التي أوصت بفرض الإغلاق الشامل على جميع المحافظات لخطورة الوضع الصحي، بهدف كسر المنحنى المتصاعد بشكل متسارع في تسجيل الاصابات، بالمقارنة مع مؤشر قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا.

وحذرت وزيرة الصحة من أن استمرار الوضع الوبائي على هذه الصورة ووفق المعطيات الحالية يشير إلى أن الخطر سيشمل جميع المواطنين، داعية إياهم إلى ارتداء الكمامات بشكل دائم واعتبار ان كل شخص أمامهم هو مصاب بالفيروس ما لم يثبت غير ذلك.

ودعت المشافي الخاصة إلى التعاون مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أن العمل والتنسيق الآن سيكون مع هذه المشافي.