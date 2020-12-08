بيان | الصناعات الدوائية وموردو الأدوية يطالبون الحكومة بسداد ديونها المتراكمة

وطن: أكد اتحاد الصناعات الدوائية واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية كممثلين عن قطاع الموردين للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لوزارة الصحة والقطاع الخاص، أنهم رغم الظروف الإمكانيات المتاحة، قاموا بتوريد كل ما تحتاجه وزارة الصحة من أدوية ولوازم وأجهزة طبية ومخبرية لعلاج المرضى في ظل جائحة كورونا خلال هذا العام على الرغم من تراكم المديونية وقلة المبالغ المدفوعة.

جاء ذلك في بيان صحفي وصل وطن، تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والبيان الصادر عن وزارة المالية بخصوص أموال المقاصة وتوزيعها.

وأكد البيان اصلادر عن الموردين والصناعات الدوائية، خصوصية وخطورة وحساسية انقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية وأن نقصها اكثر خطورة من اي شيء آخر ويمس عصب حياة المواطنين ويسلبهم أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج.

وأضاف البيان، أن وزارة الصحة ستضطر لتغطية نقص الأدوية بتحويل المرضى إلى المستشفيات الخاصة في الداخل والخارج مما يحمل خزينة الدولة إضعاف تكلفة العلاج لو تم الحصول عليه في مشافي الوطن.

ولفت إلى أن المبالغ التي تم دفعها للشركات خلال العام الحالي لا تكفي لسد الاحتياجات ولا تحد من الازمة المالية الخانقة التي تمر بها.

وأشار إلى أن الشركات تمرّ بأزمة مالية صعبة نتيجة للديون المباشرة المتراكمة على وزارة الصحة منذ أكثر من سنتين وتقدر بـ 550 مليون شيكل ومثلها ديون غير مباشرة على المستشفيات الخاصة بسبب عدم تسديد الوزارة لذممهم، الأمر الذي استنفذ معظم قدراتنا المالية.

وطالب البيان، بالسرعة القصوى بتسديد الذمم وفق توزيع عادل للمديونية لكل قطاع حسب نسبته المئوية من الدين العام، كما نطالب بتسديد ما تبقى من المديوينية بسندات الدفع الحكومية.