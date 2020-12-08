الاحتلال.. تسجيل أعلى عدد إصابات يومي بكورونا منذ أسابيع

وطن: أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، تسجيل 1،837 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مساء الإثنين، في أعلى حصيلة للإصابات منذ منتصف تشرين أوّل/أكتوبر الماضي.

كما توفي 15 شخصاً أمس، الإثنين، ما يرفع عدد الوفيات الكلي إلى 2924.

وارتفع عدد الإصابات النشطة إلى 13949 منهم 315 توصف حالاتهم بالخطيرة، بارتفاع حالتين عن أمس، الأحد، أي أن الارتفاع الكبير في الإصابات لم ينعكس على عدد الحالات الخطيرة.

وبحسب معطيات الوزارة، أجري أمس الإثنين أكثر من 67 ألف فحص، ما يعني أن نسبة النتيجة الموجبة إلى الفحوصات هي 2.8%.