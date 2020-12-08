كورونا عالميا: أكثر من مليون و550 ألف وفاة و67 مليونا و941 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونا و550 ألفا و303 وفيات، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 67 مليونا و941 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 47 مليونا و26 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، تراجعاً محدودا مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، حيث سجلت 528 ألفا و964 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,141 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,539 وفاة)، وإيطاليا (528 وفاة)، وروسيا (456 وفاة)، والبرازيل (426 وفاة)، والهند (404 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (200,085 إصابة)، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا (32,137 إصابة)، وروسيا (28,142 إصابة)، والهند (27,107 إصابات)، والبرازيل (24,525 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (290,474 وفاة)، والبرازيل (177,388 وفاة)، والهند (140,994 وفاة)، والمكسيك (110,074 وفاة)، وبريطانيا (61,434 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (15,370,339 اصابة)، والهند (9,703,908 اصابات)، والبرازيل (6,628,065 إصابة)، وروسيا (2,488,912 إصابة)، وفرنسا (2,295,908 إصابات).