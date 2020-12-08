تاريخ مواجهات العملاقين ميسي ورونالدو

وطن: تتجه الأنظار إلى ملعب "كامب نو"، عندما يستضيف برشلونة بقيادة ليونيل ميسي، نظيره يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو، في مواجهة أساطير كرة القدم في العقد الأخير، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يتوق عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مواجهة مباشرة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، على غرار المواجهات بينهما بإسبانيا.

وينتظر جماهير النجمين العالميين رونالدو وميسي بفارغ الصبر، المباراة المرتقبة بين فريقيهما يوفنتوس ومضيفه برشلونة على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، لمشاهدة مواجهة مباشرة قد تكون الأخيرة بينهما خلال مسيرتهما الاحترافية.

وشهدت فترة رونالدو في ريال مدريد بين عامي (2009-2018) منافسة شرسة مع ميسي، الذي قضى كل مسيرته بقميص برشلونة.

وستكون مباراة الثلاثاء، هي الأولى بين المنافسين التقليديين في حال مشاركتهما، بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس صيف 2018.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، تعود آخر مواجهة مباشرة أفضل لاعبين في العالم خلال العقد الأخير، رونالدو وميسي إلى 6 مايو (أيار) 2018، عندما التقى ريال مدريد وبرشلونة في "كلاسيكو" مثير، ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني، وانتهى بالتعادل 2-2، وسجل كل من البرتغالي "صاروخ ماديرا"، والبرغوث الأرجنتيني هدفاً لفريقه.

وكان من المفترض أن يتقابل رونالدو وميسي لأول مرة في مباراة يوفنتوس وبرشلونة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لهذا الموسم، لكن البرتغالي غاب عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي ما يلي أبرز الأرقام حول المواجهات المباشرة بين رونالدو وميسي في جميع البطولات، وعلى مستوى الأندية والمنتخبات:

التقى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في 35 مواجهة مباشرة، فاز الأرجنتيني في 16 مباراة، بينما خرج البرتغالي فائزاً في 10 مباريات، وساد التعادل 9 مواجهات أخرى.

ومالت كفة النجم الأرجنتيني في تلك المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث أحرز 22 هدفاً، بمعدل (0.63) هدفاً في كل مباراة، إضافة 12 تمريرة حاسمة.

في المقابل، أحرز رونالدو 19 هدفاً بمعدل (0.54) هدف في المباراة الواحدة، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

كما تفوق ميسي على مستوى مباريات "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، بإحرازه 20 هدفاً خلال 30 مباراة "كلاسيكو" بينهما، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، مقابل 18 هدفا وتمريرة حاسمة واحدة لـ"الدون" البرتغالي.

وسجل ميسي 3 أهداف خلال 5 مواجهات سابقة بينهما، في حين فشل رونالدو في ترك أي بصمة.

أما على صعيد الأرقام الإجمالية للثنائي خلال مسيرتهما الاحترافية، بغض النظر عن فارق العمر بينهما، فإن الكفة تميل لصالح كريستيانو رونالدو (36 عاماً)، الذي حقق 80 بطولة مختلفة مع الأندية والمنتخبات خلال 19 موسماً، وأحرز 750 هدفاً في 1029 مباراة.

أما ميسي الذي يصغر منافسه بنحو عام ونصف العام، ولعب 17 موسماً، فقد حقق 77 بطولة مختلفة، وسجل 712 هدفاً خلال 886 مباراة.

وبالتالي لا تكمن أهمية مباراة الثلاثاء بين برشلونة وضيفه يوفنتوس، بالنسبة للجماهير، في الصراع على النقاط الثلاث المركز الأول في المجموعة، بقدر ما تتركز على نجمي الفريقين رونالدو وميسي، اللذين يجددان الموعد وجهاً لوجه بعد غياب لنحو عامين ونصف العام.