الشرطة والنيابة تحققان في ملابسات مقتل شاب في ضواحي القدس

وطن: فتحت النيابة العامة تحقيقا فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في ملابسات مقتل شاب (25 عاما) بإطلاق نار عليه في بلدة الرام شمال مدينة القدس.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن غرفة العمليات بشرطة الضواحي تلقت بلاغا عن وصول مواطن مصاب باعيرة نارية الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله وحالته حرجة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا .

واضاف ارزيقات، أن النيابة العامة امرت بالتحفظ على الجثمان واحالتها للطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.

