الاحتلال يحتجز طفلا من اليامون ويقتحم قرية زبوبا بمحافظة جنين

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلا من اليامون واقتحمت قرية زبوبا، ونصبت عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت الطفل عبد الكريم سمودي (12 عاما) من بلدة اليامون واقتادته إلى معسكر سالم، قبل أن تخلي سبيله لاحقا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا غرب جنين، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ونصبت حواجز عسكرية بين بلدتي يعبد وعرابة، وفي محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين.