هآرتس .. ادعاء الاحتلال العسكري: حتى لو تم الأفراج عن القاصر أمل نخلة، وهو معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا مع مضاعفات خطيرة، سيتم اصدار أمر اعتقال إداري دون محاكمة بحقه

رام الله - ترجمة خاصة لوطن : أمر قاضي عسكري إسرائيلي بالإفراج بكفالة عن قاصر فلسطيني لم يبلغ السابعة عشرة من عمره يشتبه في قيامه بإلقاء الحجارة، إلا أن نيابة الاحتلال العسكرية عارضت الأمر وهددت بأنه في حالة الإفراج عن القاصر بكفالة سيتم إصدار أمر اعتقال إداري على الفور بناءً على "معلومات سرية".

يعتبر هذا إجراء شائع في محاكم الاحتلال العسكرية، ولكن هذه المرة كان ضد القاصر الفلسطيني أمل نخلة والمولود في كانون الثاني عام 2004 والذي خضع مؤخراً لعملية جراحية لإزالة ورم كما يعاني أمل من مرض المناعة الذاتية والذي يؤثر على عضلاته وبالتالي قدرته على البلع والتنفس، وبالتالي فهو يحتاج إلى إشراف طبي مستمر وأدوية معينة، لكن نيابة الاحتلال العسكرية في الضفة لا تعير اهتمام لذلك ولا تهتم بأن أمل سيكون في خطر متزايد والإصابة بمرض شديد إذا أصيب بفايروس كورونا.

يصر ادعاء الاحتلال على أنه سيتلقى دوائه في السجن، فالخياران هما إما الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده أو الاعتقال الإداري أي الاحتجاز دون محاكمة.

اعتقل أمل نخلة في 2 تشرين الثاني حوالي الساعة العاشرة مساءً عند مدخل قرية بيرزيت شمال رام الله، حيث كان عائداً في سيارتهم مع أصدقائه من التسوق في مدينة روابي في اليوم الأخير من تخفيضات نهاية الموسم.

قال والد أمل، معمر نخلة، لصحيفة "هآرتس" بحسب ما سمعه من الصديقين الموقوفين مع أمل واللذان أطلقا سراحهما بعد ساعتين: "انقضت القوات الخاصة [الشرطة أو الجيش] على السيارة وأخرجت الجميع وقلبت كل محتويات السيارة من الداخل والخارج ". وقد عثر والد أمل على حقيبة الملابس الجديدة التي اشتراها ابنه في السيارة بعد ذلك.

اقتادت قوات الإحتلال أمل إلى سجن عوفر ثم انتقلت جنوباً إلى سجن عتصيون وأخيراً نقلته من هناك إلى سجن مجدو في الشمال.

تقول والدة أمل، الدكتورة إيمان عرار، ان ابنها موجود في قسم القصر (جميعهم فلسطينيون) لكنها لا تعرف ما هو حجمها ولا كم عدد الأطفال هناك، وكيف يحمون أنفسهم من الإصابة بفايروس كورونا، ولا تعرف عدد الأيام التي مرت من دون أن يتلقى ابنها الدواء.

وذكرت السيدة عرار لصحيفة هآرتس إنه في 24 من تشرين الثاني أمر القاضي في محكمة الأحداث العسكرية، المقدم شارون كينان، بالإفراج عن أمل بكفالة بقيمة 3000 شيكل (917 دولار أمريكي تقريباً) ودفعها على الفور، في حينها ذاقت الأم، وهي تعمل كطبيبة، طعم الفرح بهذا الخبر وتخيلت ابنها عائداً إلى المنزل وهي تتحدث معه عما حصل، لكن فرحة عرار كانت سابقة لأوانها لأن المدعي العسكري طلب من المحكمة تأجيل الإفراج عن أمل لمدة 72 ساعة تقدم خلالها النيابة باستئناف ضد الإفراج، وأمر رئيس محكمة الاستئناف، المقدم يائير تيروش، القاصر بالبقاء رهن الاعتقال لحين صدور حكم نهائي في الاستئناف.

وأضاف والد أمل معمر الصحفي والمحامي لصحيفة "هآرتس" إن المدعي العسكري عرض على محامي أمل صفقة وهي "السجن لمدة عام" ثم وافقت النيابة على ستة اشهر لكن مع خيار الاعتقال الاداري بعد ذلك مباشرة.

ورفض المحاميان محمود حسن وفراس صباح من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان هذه الصفقة، فالاعتقال الاداري دون شبهات واضحة وبدون ادلة وبدون حق دفاع هو ما يحلق حول أمل ووالديه.

"اعتقال إداري لطفل؟ حقاً؟ يتساءل معمر نخلة. وأضاف "عندما كنت في سن أمل في الانتفاضة الأولى وقبلها اعتقلوا ناشطين سياسيين بارزين رهن الاعتقال الإداري، أليس من المخجل على [الجيش الإسرائيلي] أن يقول أن هناك "مادة سرية" ضد طفل؟

وتابع نخلة "ابني لا يعرف حتى ما هو الاعتقال الإداري ففي الجلسة التي حضرتها الأحد الأسبوع الماضي في محكمة عوفر العسكرية [بشأن استئناف النيابة]، ادعت النيابة أن لديه أيديولوجية خطيرة، فسألني ابني أمل ما هي الأيديولوجية وما هو الاعتقال الإداري وما معنى المواد السرية، إنه لا يعرف أياً من هذه المصطلحات وفي نهاية الجلسة سألني: "إذن أنا سأخرج؟" عندما أخبرته أنه لن يفرج عنه بدأ في البكاء".

وبسبب قيود فيروس كورونا تُعقد جلسات المحكمة العسكرية عبر الفيديو كونفرنس، حيث يبقى الاسير في السجن في حين أن القاضي ومدعي الاحتلال ومحامي الدفاع والأسرة في مبنى مجهز في عوفر.

وذكرت والدة أمل لصحيفة "هآرتس": "يمكنني التحدث معه قليلاً لكن الصوت ليس دائماً واضحاً بما يكفي لسماعه ويظهر على شاشة كمبيوتر الخاصة بالقاضي الذي يوجه الشاشة لي، وهذا هو الحال في كل مرة نرى بعضنا البعض ونتحدث قليلاً ثم يعيدون الشاشة إلى القاضي، وقد أردت الأسبوع الماضي أن أعرف منه ما إذا كان يتلقى الدواء المناسب، إلا أنه لا يحصل عليها من عبوة عليها ملصق، فوصف لي أمل ألوان وأشكال حبوب الأدوية، لكن من الصعب التعرف عليها فربما يعطونه أدوية من شركة مختلفة ".

بسبب ظروف الدردشة المرئية لا يستطيع الوالدان ومحامو الدفاع معرفة كيف تم استجواب أمل وطريقة اعتقاله وفي أي ساعات (ليلاً أم نهاراً؟)، إلى متى وتحت أي ظروف، وهل اعترف بما فعله في الحقيقة أم أنه اعترف بما أرادوه أن يعترف به لأنه كان خائفًا وأراد أن ينتهي الاستجواب؟

وقد جاء في لائحة الاتهام أن أمل متهم بأربع تهم بإلقاء الحجارة، الأولى عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً، ومثل جميع لوائح الاتهام المتعلقة برشق الحجارة ، فإن الصياغة غريبة وغامضة حيث لا يوجد تاريخ محدد لوقت حدوث ذلك، فعلى سبيل المثال تشير اللائحة إلى أن أمل "خلال 2018" شارك منشور على الفيسبوك حول اشتباكاً بالقرب من نقطة تفتيش للجيش وقام بالانضمام إليها ومن ناحية أخرى تنص لائحة الاتهام وبوصف دقيق للغاية أنه في عام 2018 قام أمل بإلقاء خمسة أحجار وأصابت ثلاثة منها آليات عسكرية.

الغموض مقابل المبالغة في الدقة

هذه الفجوة بين الغموض والمبالغة في الدقة والتي تنعكس أيضاً في التهم الأخرى الموجهة إلى أمل، تُظهر أن لائحة الاتهام لا تستند إلى أدلة موضوعية بل على اعترافات القاصر واعتراف شخص آخر يُفترض أن يكون قاصراً خائفاً وطالبه المحققون بتلفيق تهمة للآخرين برمي الحجارة.

وقد طلب محامو أمل تقديم تقييم الأخصائي الاجتماعي إلى المحكمة، كما هو الحال عند اعتقال القاصرين، وفي الأسبوع الماضي قال مسؤول من إدارة الاحتلال المدنية لصحيفة "هآرتس" إن محادثة بالفيديو قد جرت بالفعل بين أمل وأخصائي اجتماعي من وحدة مكتب الشؤون الاجتماعية في الإدارة بمساعدة مترجم، واتصل الأخصائي الاجتماعي للتحدث إلى الوالدين يوم الخميس بمساعدة مترجم أيضاً وهذا الأسبوع من المقرر تقديم تقييم الأخصائي الاجتماعي إلى محكمة الاستئناف العسكرية.

ومن الجدير بالذكر بدأ أمل في بصق الدم في حزيران من هذا العام وأظهرت الفحوصات أنه مصاب بورم في الغدة الزعترية وعندما قدم والديه لطلب تصريح للذهاب إلى مستشفى فلسطيني في القدس الشرقية تم رفضهما "لأسباب أمنية" وعندها تفاجئوا بالرفض.

وقبل عملية اعتقال أمل بأيام قليلة يتذكر معمر نخلة أن "جهاز الأمن العام الشاباك اتصل بأمل وأبلغه أن يأتي إلى مركز الاستجواب في منطقة معسكر عوفر وذهب حينها وانتظر ثلاث ساعات وأخبروه بعدها أن قائد الجيش ليس هناك فعاد وقتها أمل إلى منزله في رام الله".

وقد أجريت الجراحة لأمل في الأول من شهر تموز وتم استئصال الورم بالكامل مع الغدة الزعترية وعندها فقط تم إخبار الأسرة بأن الورم كان حميداً لكن أمل يعاني من مرض المناعة الذاتية.

وبعد حوالي أسبوع من العملية يقول والد أمل "اتصل به الشاباك مرة أخرى وأرسلت مؤسسة الضمير سجلاته الطبية إلى الرجل المسؤول عن الاستجوابات فتركوا أمل وشأنه في حينها" حتى تم القبض عليه في 2 من تشرين الثاني، وجاء في لائحة الاتهام أنه قام برشق الحجارة بين شهر آب وتشرين الأول من هذا العام أو في ذلك الوقت تقريباً، مرة أخرى بدون تحديد تاريخ ومرة أخرى تحديد عدد دقيق للحجارة بشكل يثير للدهشة، بحسب التهم تم رشق أربعة حجارة في مرتين وخلالهما أصابت الحجارة مركبات عسكرية.

أما السؤال عن سبب قيام الشباب الفلسطيني برشق الحجارة وتعريض حياتهم للخطر والسجن حتى الموت ، فهناك إجابة سياسية واضحة وهي الوجود العنيف لجيش الاحتلال في وطنهم، لكن هناك أيضاً إجابات تتعلق بالظروف الشخصية والاجتماعية والتي تختلف من مراهق إلى آخر.

المشكلة هي أن النيابة العسكرية لها الحرية في ادعاء وجود "المواد السرية" والاحتجاز لفترات طويلة يدون محاكمة لمريض يبلغ من العمر 17 عاماً وهو معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا مع مضاعفات خطيرة على الرغم من أمر القاضي العسكري لإطلاق سراحه.

المصدر: هاَرتس