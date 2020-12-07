الخليل: اجتماع تشاوري يبحث سبل الحد من العنف والجريمة

الخليل- وطن: عقدت المؤسسات الشريكة المنظمة لحملة نحو الحد من الجريمة والعنف المجتمعي، اليوم الاثنين، اجتماع الطاولة المستديرة مع الشرطة الفلسطينية، والهادف لتعزيز لغة الحوار بين المؤسسات المختلفة، لتأخذ دورها في الحد من العنف المجتمعي والجريمة بشكل عام، وذلك في مقر مؤسسة ادوار بمدينة الخليل.

ونظم الاجتماع التشاوري كل من مؤسسة ادوار ومركز وئام وحراك بكفي لمناهضة العنف، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وبحث المتحدثون/ات سبل توحيد الجهود المؤسساتية وتعزيز التواصل باتجاه الحد من العنف بكافة اشكاله ضد الفئات المختلفة بالمجتمع وخاصة النساء، مع المطالبة بأن تتخذ مؤسسات العدالة دورها الوقائي والرادع في الحد من العنف المجتمعي والجريمة.

وتخلل الاجتماع نقاشات معمقة وتبادل وجهات النظر حول قضايا الجريمة، كما سلط الضوء على ابرز التحديات التي تحول دون توفير الحماية القانونية للاسرة الفلسطينية واليات العمل المستقبلية.