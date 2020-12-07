محافظ سلفيت يعلن إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق التكافل الخيري

وطن: أعلن محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الخيري، مساء اليوم الاثنين، إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق، انطلاقا من رؤية الصندوق واستراتيجيته لتسهيل عملية التواصل الدائم مع المواطنين وتقديم المساعدة الممكنة لهم، وفق مساراته المحدده لدعم الطلبة المحتاجين والأسر الفقيرة.

وأوضح المحافظ كميل، في بيان صحفي، إن إطلاق الموقع الإلكتروني للصندوق يشكل نقطة فارقة في مسيرة عمله وآلية الوصول إليه بشكل دائم، ووسيلة أكثر سهولة للمواطنين من أبناء المحافظة للتقدم بطلب المساعدة اللازمة والتدخل السريع لتلبية الاحتياج، وفق الاستراتيجيات والأهداف الموضوعة للصندوق.

وقال إن هذا الموقع يتيح للزائرين إمكانية تقديم طلبات المساعدة الكترونيا بدلا من التوجه إلى مكتب الصندوق في دار المحافظة، كما يوفر على الأهالي الوقت والجهد والمال، ويمكن من خلاله الإطلاع على الحسابات البنكية التي تتيح إمكانية التبرع للصندوق، إضافة للتعريف بمسارات عمل صندوق التكافل الخيري بالمحافظة، والذي يعنى بتقديم المنح للطلبة الجامعيين الأشد فقرا، وترميم منازل أسر الأيتام والمحتاجين، وتمويل مشاريع التمكين الاقتصادي للعائلات المحتاجة التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

وبالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني، أعلن كميل فتح باب التقديم للمنح الجامعية للعام الأكاديمي للفصل الثاني 2020/2021 الكترونيا فقط، ابتداء من يوم غد الثلاثاء /8/12/2020/ ولغاية 31/12/2020، حيث ينتهي قبول الطلبات ولا يتم استلام أي طلب بعد التاريخ المعلن.

وأشار كميل إلى أنه بالإمكان التواصل مع الصندوق والاستفسار خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 مساءً يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، وللمراجعة يتم مراسلة البريد الخاص بصفحة الصندوق.

وأكد كميل أن مجلس إدارة صندوق التكافل الخيري في سلفيت يعمل دوما على الارتقاء بآليات العمل المستخدمة والتدخل السريع، وتطوير الإمكانيات المتاحة بما يصب في تقديم يد العون والمساعدة بشكل أفضل لمن يستحق وبسرعة قياسية، مشيرا إلى أنه بالإمكان تصفح الموقع عبر العنوان التالي:

https://takaful.salfeet.plo.ps