60 وفاة و3980 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 60 حالة وفاة و3980 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3116 والإصابات إلى 244,069، منذ بدء الجائحة في المملكة.

وأضافت الوزارة، في الإيجاز اليومي حول الحالة الوبائية، أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليّاً 48,920 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، وعدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1684 حالة، منها 403 حالات على أسرّة العناية الحثيثة.