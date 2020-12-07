الصحة العالمية تسلم 19500 مادة فحص كورونا إلى غزة

وطن: وصلت، مساء اليوم الإثنين، 19500 مادة فحص مخبري لفيروس كورونا إلى قطاع غزة عبر منظمة الصحة العالمية.

وأفاد شهود عيان بأن منظمة الصحة العالمية قامت بإدخال 19500مادة فحص مخبري خاصة بفيروس كورونا إلى غزة عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع، وتكفي لمدة 8 أيام، ومع وصول هذه الدفعة يستأنف المختبر المركزي في غزة إجراء الفحوصات المتراكمة.

وكان فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة أن منظمة الصحة العالمية وعدت بإدخال "كيتات" مواد فحص مخبري لـ"فيروس كورونا" اليوم إلى قطاع غزة، بعد نفاد المواد الخاصة بالفحص من المختبر المركزي في القطاع.

وتم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إجراء 1245 فحصا مخبريا، حيث تم تسجيل /471/ إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 405 حالة جديدة من المصابين، إضافة إلى 10 حالات وفاة جراء الاصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 25592 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10647 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 14796 حالة واجمالي الوفيات 149 حالة وفاة، بينما اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 350 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 147 حالة.

"وفا"