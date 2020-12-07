قرارات الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الاسبوعية

وطن: اتخذت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية جملة من القرارات جاءت كما يلي:

1. دفع مبلغ 600 مليون شيكل بدل استحقاقات شركات القطاع الخاص والتي يستفيد منها 3346 شركة.

2. اعتماد المخصصات المالية للمشاريع التنموية الحكومية في الأغوار ضمن موازنة العام 2020م والبدء في إجراءات تعيين الكوادر البشرية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة وتعيين الكوادر البشرية اللازمة في جهاز الدفاع المدني لخدمة السكان في محافظة أريحا والأغوار.

3. إعفاء أهالي قرية النبي صموئيل من قسط التأمين الصحي، والذي يأتي عملاً ببرامج الحكومة وخططها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين في القدس والمناطق المهمشة.

4. في إطار الحفاظ على مكانة جواز السفر الفلسطيني عالمياً فقد تقرر تشديد إجراءات إصدار جواز السفر "لبدل الفاقد".

5. الموافقة على شراء دواء (NTBC) خاص بمعالجة الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب الأطفال.

6. الموافقة على عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.

7. الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية.

8. إحالة عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

9. الموافقة على استئجار عدد من المقار الخاصة بالدوائر الحكومية في محافظات الوطن.