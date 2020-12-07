الصحة بغزة: وفاة مواطن من غزة جرّاء إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى بعد تعافيه

وطن: قال مسؤول بوزارة الصحة في غزة الاثنين، إن مواطنًا توفي اليوم جراء إصابته مجددًا بفيروس كورونا له بعد تعافيه من الإصابة السابقة التي تعرض لها شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة مجدي ضهير أن مواطنًا (63 عامًا) توفي جراء الفيروس.

وقال إن المواطن كان في حالة أعياء شديدة أثرت على الجهاز التنفسي ونسبة الأوكسجين في الدم مما أدى إلى دخوله للعناية المركزة بحالة حرجة.

وأضاف أن حالته كانت تزداد سوءًا رغم كل محاولات الكادر الطبي في مستشفى الشفاء لإنقاذ حياته.

وأشار إلى أن ما حدث مع المواطن يؤكد أن التعافي من الإصابة لا تعطي المناعة الكاملة للجسم ويبقى معرضاً لخطر الإصابة مجدداً.

وقال ضهير إن سلوك الفيروس لازال تحت الدراسة من خبراء الفيروسات حول العالم الامر الذي يبقى خطر عودة الاصابة للمتعافين قائم رغم محدوديته مما يتطلب الالتزام التام بالضوابط الصحية وتصحيح السلوك الصحي والوقائي المتعافين خشية عودة المرض إليهم بما لا يقوى على تحمله اجسادهم كما كان في السابق.

وقال إن قطاع غزة حاله كحال كافة مناطق العالم الذي يشهد موجة جديدة لربما اشد من سابقاتها من تفشي الوباء وتحتاج الى التعامل معها بجدية وعدم التهاون أو الاستهتار بإجراءات الوقاية المطلوبة من الجميع لحظة واحدة من اجل الخروج من هذه المرحلة الخطيرة بأقل الخسائر.