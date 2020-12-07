المكبر يبتعد في صدارة المحترفين والشباب يحسم ديربي الخليل

وطن: ابتعد فريق جبل المكبر في صدارة دوري المحترفين بفوزه، مساء اليوم الاثنين، على الامعري بهدفين لهدف في لقاء أقيم على إستاد فيصل الحسيني في الرام شمال القدس، ضمن الاسبوع الثامن من الدوري.

ورفع المكبر رصيده الى 20 نقطة في المركز الأول، اما الامعري فتراجع الى الترتيب الثالث متجمدا رصيده عند 16 نقطة .

وعلى إستاد هواري بومدين في دورا، حسم شباب الخليل " العميد" الديربي الخليلي باجتيازه شباب الظاهرية" الغزلان" بنتيجة هدفين لواحد.

بهذا الفوز ارتقى العميد الوصافة رافعا رصيدة الى 17 نقطة ، فيما جاءالغزلان سادسا برصيد 10 نقاط.

تقدم الغزلان بهدف عن طريق احمد ماهر قبل أن يدرك رامي مسالمة التعادل وبنتيجة التعادل انتهى عليه الشوط الاول .

في الشوط الثاني خطأ فادح من حارس الغزلان أنس أبو سيف عندما مرر الكرة لاحد المدافعين ذهبت الى خلدون الحلمان الذي تابعها الى المرمى الفارغ معانقة الشباك.