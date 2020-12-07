ديسمبر بصورة حزيـنة

كتبت : دينا علي أبو ديّة

أمـا عن الرِّسـالةِ الموجـهة لديسمبر هذا العـام؛ فقد أَبت إلا أن تكونَ رسـالةَ استعطـافٍ طويـلة، وبقلَمٍ هُجِّر لِأكثرَ من خمسةِ أشهرٍ دونَ تدويـنٍ لأي شيء ؛ تِـلك الأشهُر التي قاسيتُ بِـها حينَ كُنتُ أنظـر إلى المرآةِ وأجهـلُ من فِـيها؛ لِـ أُفضي اليومَ ثِقَلاً عايشتـهُ و لربما عشتموهُ أنتم أيضاً بكِّدهِ ومرارهِ المُزمن..

" بدايةً، فَقد قـيلَ بأن العذَّال واللائمينَ هُم أوَّلُ الأشخاصِ عُرضةً لِما لاموا عليهِ واستهزؤوا بِهِ، وأنَّهم في النهايةِ سيتذوقونَ ما لم يكونوا يفهموه.

وعلى الرُّغم من إيماني الكبير بهذا المنطِق، إلا أنَّ ما حصل في فترةِ التسعةِ أشهرَ من مرورِ هذا الوباء اللعين كانَ مُبالغـاً بالنسبة لِي؛ فالتـغيير الكبير الذي طرأَ على نفوسنا وأرواحنا في هذه المِحنة التي ترفضُ الانتهاءَ، هو الذي لم أكن أتوقَعهُ في يومٍ أبداً، وهو الذي جعلـني أفهم فعلاً معنى هذه المقولـة ؛ حينَ ابتدأ هذا الوباءُ بالتنظيرِ والمعايرةِ للشـعوبِ الأُخرى، واستبقـى هُنـا في محيطنـا رافضـاً الرًّحيل.

و إنَّ نفسي كغيـري مِن أصحابِ الابتسامة والأمل، أنا صاحبةُ الروح المتعطشة في كُلِّ مرةٍ للفرحِ والحماس، سيدةُ التفاؤل الأولى وأكبرُ لائمةٍ ومحاربةٍ للتشاؤمِ والسوداوية ؛ أقفُ اليومَ لأعلن استيعابِي واعترافي بأن الحياةَ في مراتٍ عدَّة تنتصرُ على كبرياءِ الإنسانِ وعنادِهِ وسعادته..

حسـناً ،كان لا بُدَّ مِنَ الاعتِراف سابقاً بأننا نضعفُ أحياناً، وبأنَّ تلكَ القوَّة الدائمة التي تَظَهرُ على كلامنا وفي كتاباتنا ما وُجدت إلا لتُخفي جانباً مظلِماً ومنطفأً لا نحبّذُ وصول أحدٍ إليه أو حتى الاضطلاعِ عليه ؛ فجميعنا كاتِبٌ بالنِّسبةِ لذاتِه، وجميعنا قد ملأنا خانة الملاحظات في هواتفنا بأسرارٍ مختبئةٍ ترفضُ الشهرة وتفضلُ إخفاءَ الهوية والكِتمان" وخاصة في هذه المرحلة الصعبة "، والفرقُ الوحيدُ بَينَ من يستطيعُ التعبيرَ ككاتبٍ وبقيّة العامّة هي قدرتُهُ على البوح بكلماتِه وراءَ شخصياتٍ مزيفةٍ؛ لعدم امتلاكِه الجرأةَ الكافيةَ لِدَجِّ أحزانِهِ على الملأ وهذا ما كان يحصُل معي في كُلِّ مرًَّةٍ ؛ فالإنسانُ يصبحُ هَشّاً وعنيداً عند نقطةِ الإشهارِ بهـا..

ولكن، اليوم نستطيعُ قولَ ذلكَ علناً ودونَ تَردُد، إصدارُ الصرخاتِ المكتومةِ بدلاً من الاحتفاظِ بها وهي تلجُّ فينا أمسَت دليلاً على القوة في أيامنا هذه وليس العكس؛ فالبلاءُ والوباءُ قد حلَّ على كُلِّ زاوية من زوايا هذا العالَم؛ حتى وصلَ إلى قلوبنِا وأصابها مضيّقاً الفرح عليها ؛ ليساوينا جميعاً في مزاجنِا وضغوطنا النفسية؛ ويصبَّ جحيمُ الفراغِ في أيامنا.

نحنُ لا نتحدَثُ عن عدد إصاباتِ المرضـى بالفيروس ولا عَن بطشِ أعراضهِ ومضاعفاتِهِ، بَـل عن المصابـين بالاكتئـاب عن طريقه، أولئك الذينَ خَسـروا ابتساماتهم الجميلةَ وشغفهِم بصورةٍ بطيئة.



إنَّ هذه الجرأة التي تشكّلت في التصريح بجلِّ هذا الكلام ما هِـي إلا فضفضةٌ اجتماعية للتعبيرِ عن الفوضى التي تدور داخِل كُلِّ واحدٍ فينا ، عيونُ المجتمعِ الحزينةِ هي من أمَرت بالإشهار، أوجاعُ أصدقائنا وضغوطهم الدِّراسيةَ والعائلية هِي العامِلُ المساعِدُ لتحويل شعورهم إلى مقالٍ مكتوب، فِراقُ الأحبَّة والشوقُ اليتيمُ للمقابلةِ والاحتواء هي مَن التي دفعَت لذكرِ كُل أشكالِ الفوضى.

حتـى أيـامُنا المعدودةُ في الجـامعة والتي كنّا نستاءُ منها أصبح يؤلمنا حالُنا عندَ تأمُلها وهيَ تمرُّ دونَ الإحساس بها وكيفَ للرحيـل أن يُـسرعَ هكذا دونَ عودةٍ أبداً، الديون المتراكِمةُ على شركاتِ السياحة والعُمَّال هِي من أثقلَت النَّفس، غربـالُ الصداقاتِ المزيفةِ هو الذي اطفأنا، العلاقات الزوجيـة التي انتهَت هي التي ضيّعت أطفالـنا وشوشتهم، كُلًُّ تِلكَ الفوضى التي لم تفتأ تفارِقنا من بدايةِ الأزمةِ إلى الآن شكلت استعداداً معرفياً ونفسيـاً لتجسيدها كتابةً..

قَد كانَت شعلةَ الفوضى الأوُلـى هي لحظةُ إعلانِ حالةِ الطوارئ، ولازالت تَرنُ في أذني فرحةُ من شعروا بالغِبطةِ جرّاء الإغلاقِ والعُطلِ من جهة ، وخوف أهالـي المرضى السِّتة على أبنائهم في مدينة بيت لـحم من جهةٍ أخرى ، تشوّش الحكوماتِ وإغلاق المحالِ للحيطةِ والحذر؛ تلك اللحظات التي لن تنمحي من ذاكرةِ أي أحدٍ فينا..

استمرت هذه الفوضى مُدةَ عامٍ كامـل ولم تـصل لشرفةِ الانتهاءِ بَعد .. وها نحنُ هنا نقفُ على حافة ديسمبـر ولكن بصورتهِ الحزينـة، غيرُ المألوفة! لنقولَ وداعاً لسنةٍ سلبَت منا ولم تعطنا، وغيّرت فينا ولَم تتغيّر، وداعاً لآلامِها وجبروتها،وعسـى أن يكونَ ما تبقـى مِن سنينِ عُمـرنا برحمـة الله لا يُشابِهُ هذا العقد ولا يؤازِره"