بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار لمدان بتهمة حيازة وبيع مواد مخدرة

وطن: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضيين محمد جرادات ومنتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (ع،م) عن تهمة حيازة وبيع مواد مخدرة وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني وعلى المدان الثاني (ع،ص) عن تهمة حيازة مواد مخدرة حكمت عليه بالحبس لمدة سنة. ولكون أن المدان الأول مريض بالسرطان فان المحكمة تقرر الأخذ بالأسباب التخفيفية وتخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.