الاحتلال يقتلع عشرات أشتال الزيتون بعد تجريف أرض جنوب بيت لحم

وطن: اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات أشتال الزيتون، بعد تجريفها لأرض في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.

وقال الناشط أحمد صلاح، إن قوات الاحتلال اقتلعت أكثر من 30 شتلة زيتون، بعد تجريف أرض تعود للمواطن ياسين خضر عيسى تقع في منطقة "وادي الشامي".

وأشار صلاح إلى أن الاحتلال نفذ في الفترة الأخيرة انتهاكات كبيرة بحق المزارعين في بلدة الخضر من خلال الاستيلاء على الأرض وتجريفها واقتلاع الأشجار ومنع أصحاب الأرض من الوصول اليها، لأطماع استيطانية.