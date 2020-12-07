

كتبت: ناريمان عواد

ونحن نضيء سنوات العمر ، ونمضي حيث نمضي ، لا ندري بأي أرض نسير وأية زنبقة برية سنقطف والى أي مفترق طرق ستأخذنا الأيام ، كيف نمضي وفي شوائب القلب غصات وغصات ، أحلام لم تتحقق وطموحات بحجم الوطن لكنها تركل بعناصر الهدم ومعاول البيروقراطية القاسية .

هناك على طيف غيمة مغادرة حلم أبيض ووشائج من الحنين لعمر مضى، لأصدقاء تابعوا المسيرة، لضحكات تتراقص على مد البصر، لأيام من مسيرة بناء طويلة تنتظران تكتمل بالحرية ، نمضي ونقول لعل القدر يحمل شيئا من الوفاء ، ونظل نحلم ونحلم.

هناك على شرفات الحنين أرجوان الفرح الذي انبعث بإشعاعاته النارية وبركان العطاء الذي تفجر لحظة وصول بشائر العائدين وزغاريد أمهات الشهداء.

وهناك قافة انتظار لدموع أمهات على عتبة مسؤول، ومشاعر قهر في معاناة مسافات طويلة خطتها الأمهات على طريق الزنازين والسجون.

وهناك ترسانة عسكرية تتربص بكل صبية مختالة تركلها تغتالها تنتزع أناشيد الانتماء.

وهناك فتاة صغيرة تلقي بجدائلها الذهبية في وجه الشمس، تواجه الريح

تدفع بيديها محاولات الاستلاب.

وهناك في خيمة بآلية قرب شواطئ البحر، تهبط السنونو وتعانق أطفالا يرتعدون بردا وأم تلملم جراحها وتخيط ثوب العزة رغم العدوان .

وهناك قرب المآذن والكنائس نساء مرابطات يحمين بجسدهن كل حجر من أحجار المدينة.

وهناك بين الحقول، امرأة تحفر الأرض بيديها، تنبش التراب، تزرع وردة، تقطف ثمرة لكن ثوبها الذي أخاطته في ليل لم يكتمل، وعلى مصباح الزيت القديم يحرقه مستوطن غادر.