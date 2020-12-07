حماس تُشيد بتصريحات الفيصل التي هاجم فيها "إسرائيل"

وطن: أشادت حركة حماس، اليوم الاثنين، بتصريحات رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل التي هاجم فيها "إسرائيل" خلال مؤتمر أمني في البحرين، بمشاركة وزير الخارجية الاحتلال غابي آشكنازي.

‏وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: تصريحات الأمير تركي الفيصل في مؤتمر في البحرين، التي استعرض فيها جرائم الكيان الصهيوني منذ وعد بلفور، وتهجيره للشعب الفلسطيني، وكشف زيف دعوات الاحتلال لـ "السلام".

وأضاف قاسم "هذه التصريحات تعبر عن الضمير القومي العربي وعن الشعب السعودي الأصيل، الذي ما زال يرى في الاحتلال كياناً غريباً عن المنطقة".

وشنّ المسؤول السعودي السابق، أمس الأحد، خلال جلسة شارك فيها أشكنازي، هجوما حادا على دولة الاحتلال، إذ قال إنها تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها وتتحدث عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الرياض.

واتهم الفيصل دولة الاحتلال بالنفاق، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية.

وقال إن "إسرائيل" احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذرا من أنه "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم".

ودعا الفيصل "إسرائيل" إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معا لإيران.