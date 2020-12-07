اقتحامات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: اقتحمت قوة للاحتلال فجر اليوم الاثنين، منزل المواطن عبد السلام عواد في بلدة عورتا جنوبي نابلس وسلمته بلاغاً لمقابلة ضابط المخابرات الاسرائيلية يوم الاثنين القادم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الخليل وقرى رام الله خاصة جفنا، واندلعت مواجهات في العيساوية، حيث امطر الشبان اليات الاحتلال بالمفرقات.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس. وتركزت عملية الاقتحام بالحارة الغربية، وشرع الجنود بحملة دهم لعدد من المنازل ومحيط المنازل بجوار ديوان عائلة أبو مازن، فيما اعتلى الجنود أسطح بعض المنازل.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء امس الأحد، بحالات اختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز على منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

يتبع..