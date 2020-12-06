الأفق السياسي في ظل الإدارة الأميركية الجديدة

كتب: بهاء رحال

منذ خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية والتي جاءت بمنافسه الديمقراطي جو بايدن ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، بدأت عجلة التغيير تستعد للانطلاق نحو سياسة خارجية وداخلية جديدة ستكون مختلفة عن سياسة ترامب، حيث يسعى المرشح الديمقراطي اتباع سياسية إنقاذ للأوضاع الاقتصادية الداخلية، التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الحياة وتدهورت بسببها قطاعات اقتصادية عديدة، إلى جانب قضايا أخرى على الصعيد الاجتماعي وقوانين الهجرة والرفاه وغيرها. بيد أن الكثير من الملفات الخارجية على الساحة الدولية، تنتظر ما قد تتخذه الإدارة الأميركية الجديدة من مواقف وسياسات تجاهها، وفي كيفية معالجتها، ومنها الملف الأهم الذي قد يشهد انفراجة سياسية هو الملف الفلسطيني الإسرائيلي، حيث خرجت تصريحات مهمة حول تطلع الإدارة الأميركية الجديدة، وأنها لن تكون بمثل سابقتها بل ستعيد العلاقة بمستواها الذي كانت عليه، مما يضمن عودة العلاقات الفلسطينية الأمريكية من جديد. بعض التصريحات الهامة والتي ننظر إليها بجدية هي عزم إدارة بايدن على عودة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتمادها سياسة أكثر حيادًا في قضايا المفاوضات والحل الدائم على أساس القرارات الدولية، ومرجعيات عملية السلام.

وحتى لا نكون مفرطين بالتفاؤل، فإن الإدارات الأمريكية جميعها كانت منحازة لإسرائيل، وتتبنى مواقفها الداعمة لها، غير أن أخطر تلك الإدارات كانت إدارة ترامب، والذي سعى بشكل جاد وكبير لطمس الحقوق الفلسطينية وعدم الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الدولي، من خلال اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وقضايا الاستيطان والضم والتهويد العنصري. هذا من جانب أما الجانب الآخر فقد عمل على تطبيع العلاقة العربية الإسرائيلية دون مقابل، محاولاً إضعاف الموقف الفلسطيني من خلال اختراق الحاضنة العربية، وتراجع الدعم العربي للقضية الفلسطينية في إطار ما كان يعرف بصفقة القرن.

وعلى مقربة من تسلم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم مطلع العام، تستعد المنطقة لشكل جديد في السياسة الخارجية الأمريكية، قد تكون أكثر حكمة من غيرها، وقد تكون أكثر وعياً في تداركها ومعالجتها للملفات الرئيسية، وقد تكون أقل انحياراً في مواقفها تجاه الاحتلال.

ما صنعته سياسة ترامب وما تحقق منها من تطبيع العلاقة بين بعض الدول العربية مع إسرائيل لن يتغير، ولن يتأثر باختلاف الإدارات الأمريكية. والرهان يكون على الحكمة الفلسطينية التي شكلت حالة رفض حقيقية، ومواجهة استطاعت الحفاظ على الموقف الفلسطيني بلا تنازل ولا تراجع ولا قبول، وهذا يدفعنا للقول أن الحكمة تستدعي اليوم وضع خطط لكسب تأييد أكبر من الإدارة الجديدة، والتأثير في طريقة تعاملها مع القضية الفلسطينية لضمان كسر حدة الانحياز، ومحاولة كسب مواقف داعمة لتنفيذ القرارات الدولية، وفتح الباب أمام مفاوضات سياسية جادة وعادلة تقوم على أساس الشرعية الدولية.

ومما لا شك فيه فإن حجم التأثير الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية الجديدة لن يفتح المجال كثيراً أمام الرغبة الفلسطينية في تحرك أمريكي عادل وجاد، وقد تفشل الماكينة السياسية الفلسطينية في كسب تأييد أمريكي أكبر، إلا أن المأمول فلسطينياً أن تكون إدارة بايدن أقل انحيازاً من سابقتها، وأن تعمل على لجم سياسة التطرف العنصري الذي تنتهجه حكومة نتنياهو، مما يفتح الباب من جديد لمرحلة جديدة تشهد تحولات ملموسة، نقطة الارتكاز فيها الحل القائم على إنهاء الاحتلال وتبعاته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.