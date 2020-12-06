غزة.. تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء الأحد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت في بيان صحفي، إنه تم فحص 1245 عينة، قبل نفاد المواد المخبرية اللازمة للفحص.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق اليوم الأحد، توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، بسبب نفاد مواد الفحص.

وطالبت الوزارة في تصريح لها، كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل؛ لتوفير مواد الفحص، ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر.

وكانت الصحة، قد أعلنت صباح الأحد، تسجيل خمس حالات وفاة، و726 إصابة بكورونا، بين المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة.