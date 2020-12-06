اصابة الفتى عمر محمود برصاص الاحتلال في العيسوية

وطن: أصيب، مساء اليوم الأحد، فتى بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الفتى عمر أحمد خليل محمود، أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالوجه، أثناء تواجده أمام منزله في حي آل محمود في العيسوية، حيث تم نقله لتلقي العلاج.

وأضافت، أن مواجهات اندلعت مع الشبان عقب افراجها عن أسير من العيسوية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية، وأغلقت شارعا رئيسيا، ونصبت حاجزا عند مسجد الأربعين وسط البلدة للتفتيش.