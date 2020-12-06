تركي الفيصل: إسرائيل منافقة وتستمر باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية

وطن: شهد منتدى "حوار المنامة" الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية، اليوم الأحد، مشادة حادة بين وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي ورئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، شنّ المسؤول السعودي السابق، خلال جلسة شارك فيها أشكنازي أيضا، هجوما حادا على دولة الاحتلال، إذ قال إنها تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها وتتحدث عن رغبتها في إقامة علاقات ودية مع الرياض.

واتهم الفيصل دولة الاحتلال بالنفاق، مشيرا إلى أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد السعودية.

وقال إن "إسرائيل" احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذرا من أنه "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم".

ودعا الفيصل "إسرائيل" إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معا لإيران.

وفي معرض تعليقه على هذه الانتقادات، أعرب وزير خارجية الاحتلال عن أسفه إزاء هذا الموقف، وقال إن تصريحات الأمير "لا تعكس روح التغيير في الشرق الأوسط".

وأشار أشكنازي إلى أن اتفاق التطبيع الذي أبرمته "إسرائيل" مع الإمارات والبحرين لا يحل محل المفاوضات مع الفلسطينيين بل يمثل فرصة لهم، داعيا الجانب الفلسطيني إلى استئناف مفاوضات غير مشروطة فورا".

وزعم أن "إسرائيل تنتقل من الضم إلى التطبيع، لذلك هناك فرصة سانحة لإيجاد حل للصراع".