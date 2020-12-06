الصحة بغزة: رفعنا قدرة أسِرة العناية لمرضى كورونا إلى 170

وطن: علنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء يوم الأحد، عن تمكنها من رفع عدد أسِرة العناية المخصصة لمرضى فيروس كورونا من 150 سريرًا إلى 170.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أنه "أمام الزيادة المستمرة في أعداد الإصابات استطعنا وبعد جهود كبيرة من رفع قدرة أسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد19) من 150 إلى 170 سرير عناية".

وأوضحت أن هذه الأسرة مخصصة للحالات الخطيرة والحرجة، مبينة أنها تعمل على قدم وساق من أجل الوصول إلى 200 سرير.

وبينت الوزارة أنها كانت قد خصصت 500 سرير لرعاية مرضى فيروس كورونا.