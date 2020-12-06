تمديد الإغلاق على بلدات فلسطينية في الداخل

وطن:أعلنت اللجنة الوزاريّة المسؤولة عن المناطق المغلقة في الداخل المحتل، اليوم، الأحد، قريتي كفر مندا ويافة الناصرة منطقتين مغلقتين حتى الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل.

كما مدّدت إغلاق بلدة شفاعمرو المحتلة حتى الخامسة من مساء يوم الخميس.

ويستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، في وقت سابق اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل لا يشمل المدن المختلطة، بلغ لغاية الساعة السابعة من صباح اليوم 56,683 مصاباً من مجمل 344,005 الإصابات، وبهذا وصلت نسبة الإصابات في البلدات الفلسطينية المحتلة في الارتفاع وبلغت 16.4% من مجمل الإصابات في دولة الاحتلال.