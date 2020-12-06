إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة التعذيب "التعذيب إذلال للكرامة الإنسانية"

وطن: أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الإحد، عن إطلاق الحملة الوطنية لمناهضة التعذيب من أجل المساهمة في الحد من فعل التعذيب، على طريق الوصول الى حظر جريمة التعذيب، وفي سياق عملها تهدف الحملة للضغط من اجل تحقيق ما يلي:

• الإسراع في انشاء الالية الوطنية للوقاية من التعذيب.

• العمل على انشاء فريق وطني حكومي للتحقيق الفوري في أي شبهة لأعمال تعذيب ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.

• العمل على انشاء صندوق وطني لانصاف ضحايا التعذيب.

• رفع الوعي حول مفهوم التعذيب.

وأكدت الشبكة في بيان لها، وصل وطن نسخة عنه، إن إطلاق الحملة جاء استمراراً للجهود التي تقوم بها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" منذ ما يقارب الثلاث سنوات، والمتمثلة في المساهمة برفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، باعتبارها خروجا عن قيم وعادات وأعراف المجتمع الفلسطيني، وتطبيقا للقانون الأساسي الفلسطيني، اضافةً الى حوار جهات الاختصاص في الحكومة حول الالتزامات الناجمة عن انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة وكيفية الأيفاء بها، وبعد استمرار رصد حالات التعذيب في فلسطين في ظل عجز التشريعات السارية عن انصاف الضحايا ومحاسبة القائمين بفعل التعذيب،

وطالبت مكونات الحملة في بيانها، جهات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية بالاستجابة لمطالب الحملة، الأمر الذي سيضمن انصاف الضحايا ورفع مستوى وفاء دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية.