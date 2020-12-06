أحفاد اللاجئين والمقاومة

كتبت نسيبة دراجي : لا شيء معنا ولا شيء لدينا... فلِمَ لا نقاوم ؟ نردد هذه الكلمات ونعلم أنها تحملنا ثقلاً قديماً قابل للتجديد مع كل حرب وأزمة وخيبة ونكسة، ثقلاً نعرفه جميعاً ك لاجئين ولكن لا يمكن التعبير عنه بسهولة فالألم الكبير لا دموع له ، ولكنه رغم ذلك يُظهر ردات فعلٍ عنيدة .

"المقاومة" هي حالةٌ حاضرة دائماً في حياة اللاجئ بكافة تفاصيل يومه ، فالمقاومة لديه هي حالة تفكير مستمر بالبحث عن الأمل الذي بدونه يكون قد استسلم لكل ما يحصل ويجري من أحداثٍ حوله ليس فقط على الصعيد السياسي لأنه يعلم جيداً أنه ورقة سياسية أكثر منها إنسانية ، وإنما أسلط الضوء هنا على الحالة الخاصة في حياته ، ففي المرض المبدأ الأول الذي يتكون في ذهنه أنه دائماً يشبه المَرض بالاحتلال ، فالاحتلال غزا فلسطين وهذا المرض يريد أن يغزي جسده ، وعلينا قياس ذلك على كافة نواحي الحياة ، هكذا دائماً نجد المبررات لنقاوم حتى في أكثر فترات الحياة حلكة .

أما عن المقاومة في مخيمات اللجوء فعقد إبادتنا فيها لا ينتهي ، لأن فكرة المخيمات قائمة على شيء واحد فقط ، هو أن المخيمات حين أوجدها العالم أوجدها كي يبيدها، وكي تستمر سلسلة الصراع والخراب بحق شعبٍ مورست عليه الإبادة الأولى حين هجر من أرضه ، وبات هذا التهجير موضع جدال ونقاش ومساومة وهذا ما قصدته بأن اللاجئ هو ورقة سياسية رابحة ، ولكن لا بأس ، قاومنا هذه الفكرة أيضاً ً بأن ما حصل من تدمير أخره كان في مخيم اليرموك بدمشق ما هو إلا "صحوة" حيث أدركنا بعد ولادة على الأقل ثلاثة أجيال من بعد النكبة أنّ اليرموك ليس وطناً.. نعم ذكراهُ محفورةٌ في قُلوبنا و لاتأبى مغادرة أصحابها ؛ ولكنه لايزيد ولايقل عن بقعةٍ جغرافية ليست لنا وجدنا فيها قسراً ؛ والذي حدث آنذاك أيقظ فينا روح المقاومة من جديد لنقول : هو محطةُ انطلاقٍ للعودةِ إلى فلسطين بزخمٍ أكبر ؛ ومع هذه المأساة التي أصابت المخيم زاد إصرارنا ومقاومتنا في سبيل فلسطين أكثر لأنها الوطن الحقيقي...نعم كنا ننتظرُ في مخيم اليرموك وطناً ينتظرُنا إلا أننا الآن واجهنا هذه الحقيقة المرة بمقاومة جديدة وهي أننا سوف نتمكن من فك هذه الخيم الإسمنتية ونستدير عائدين إلى أرضنا فلسطين ، وعند هذا الحد من المقاومة يكون الأمل كما وصفه محمود درويش " موهبة " .

وعند الحديث عن المقاومة واللاجئ أخص بالذكر هنا الشباب الفلسطيني المقاوم حامل الهوية الوطنية الحرة فهو الأحق في أن أذكره دائماً في كافة الميادين وكافة مجالات الحياة سواء في العلم أو العمل فمقاومتنا ك شباب لاجئ وبعد القيادة الفلسطينية خلق هوة كبيرة تزداد اتساعاً مع كل نكسة ونزوح جديد فالقيادة الفلسطينية هي الاولى بأن ترعى هؤلاء الشباب ، ومن هذه الفجوة ومع مرور الوقت خلقت المقاومة الداخلية للشاب الفلسطيني قائد لنفسه وعينته عليها ، فحيثما حل وارتحل يخلق فلسطينيته التي ورث حبها ، وفي ظل كل ما ذكرته هناك سؤال يطرح نفسه مَن الذي يقود شعبنا في الشتات ؟ .

وحتى على سبيل حياتي الشخصية فأنا ك لاجئة وواحدة من جيل الشباب الفلسطيني المعاصر اكتشفت أن لقبي أفضل بكثير من جميع الصفات التي يمكن أن ينعتوني بها ، فعلى الأقل أستطيع أن اطالب بحقي في العودة وأعلم أن وجودي هنا وجود مؤقت ، فهذه حقيقة واقعة ومقاومتي الحقيقية ك لاجئة للمرة الثانية تكشف ضعف الجلاد ومحاربته لمقاومتي في أبسط حق من حقوقي ما هو إلا خوف من النار التي تحت الرماد .

كل هذا شكل لدينا مناعة قوية لنقاوم أكثر ، قاومنا عندما اجتهدنا وأصبحنا رقماً صعباً في المجال العلمي والدراسي ، قاومنا لأن وجودنا في هذا العالم ك فلسطينين حقيقة كالضوء لا يمكن لأحدٍ أن ينكرها ، قاومنا حتى في الذاكرة الحسية وفي الاحتفاظ بالصور والحكايات المروية من أجدادنا عن فلسطين .

فاللاجئين لم يكونوا خطأً في الخريطة...وليسوا مجرد صدفة في تاريخِ الشعوب...منذ أن تفتح الزهرُ على أطراف الخيام وهم يربون أحلامَُهم...عاشوا وبنوا وتركوا خلفهم التجاعيد في ثنايا الجبال...هناك حيثُ وجِدَ الفلسطيني الأول ما زلنا نواصل نسجَ روايتنا الوحيدة لنُخرج للعالم حالة فريدة في المقاومة و النضال فالأدب مقاومة والكتابة مقاومة والشعر مقاومة والفن مقاومة والموسيقى مقاومة والرسم مقاومة .

مقاومتنا الحقيقة في حياتنا تكون عندما نقابل الجهل بالوعي ، والشر بقلب طيب ، والكره بالحب ، والفشل بخربشات التجارب التي لا بأس بأن نغامر وندخلها ، نقاوم لأننا سنظل نبحث عن العدل والحقيقة وعن الحق والقيم الإنسانية ، فالظلم مهما طال لا يدوم والحقيقة مثل الضوء ستخرج من أي منفذ ، والحق لا يضيع إذا كان هناك ذاكرة مطالبة له لا تستسلم ، نقاوم لأن الحياة تريد المقاومة ، والحب أكبر مقاومة ، والصمود أقوى مقاومة .