تسجيل 3 حالات وفاة و141 إصابة جديدة بكورونا في محافظة جنين

وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إلى 62 إجمالي عدد الوفيات في المحافظة منذ بدء الجائحة.

وفي التحديث اليومي للإصابات فقد سجلت 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية مقابل 119 حالة شفاء، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 1430 حالة موزعة على النحو الآتي:

- عزل منزلي : 1393 حالة.

- مستشفى جنين الحكومي: 16 حالة من بينها 3 حالات بالعناية المكثفة.