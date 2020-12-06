"الإحصاء": ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي للشهر السادس

وطن: واصلت كميات الإنتاج الصناعي ارتفاعها في شهر تشرين الأول الماضي، للشهر السادس على التوالي، وفقا لنتائج مسح للجهاز المركزي للإحصاء، وزعت نتائجه اليوم الأحد.

ووفقا للنتائج، فقد سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 2.90% خلال شهر تشرين الأول 2020 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 176.76 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ171.77 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2018=100).

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.68% خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا، مقارنة بشهر أيلول 2020، أهمها: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (الباطون، والحجر والرخام، والإسفلت)، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المنسوجات، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، منها: صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الملابس، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنسبة 11.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 5.44% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.